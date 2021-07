La tendance du marché suggère un début de deuxième semestre faible : Ally Invest

Bell constate que le troisième trimestre est généralement la période la plus faible de l’année, en hausse de 0,7% en moyenne depuis 1950.

Malgré des prévisions de marché optimistes pour le second semestre de l’année, Lindsey Bell d’Ally Invest a un avertissement pour les prochains mois.

Ses prévisions viennent avec le S&P 500 terminant le premier semestre de 2021 à des niveaux record. Jusqu’à présent cette année, il est en hausse de plus de 14 %. De plus, l’indice est sur une séquence de cinq mois de victoires consécutives.

Qu’est-ce qui pourrait effrayer le marché à court terme? Bell dit que les risques principaux sont associés à la politique de la Réserve fédérale.

« Les investisseurs ont été nerveux. Ils sont devenus un peu nerveux à propos de ce sujet en général », a déclaré Bell, un contributeur de CNBC. « Ce que nous avons vu, c’est que la hausse des taux de la Fed a contribué à un pic du marché boursier sur différentes périodes de temps. »

Pourtant, Bell se dit « prudemment optimiste » et s’attend à ce que Wall Street résolve efficacement les tensions potentielles.

« Le pic du marché boursier ne se produit généralement pas lorsque la Fed entame son processus de resserrement des taux », a-t-elle déclaré. « Vous ne devriez pas trop vous inquiéter du resserrement de la Fed de sitôt. Mais ils arriveront probablement l’année prochaine ou l’année d’après. »

Pour les six prochains mois, Bell préfère continuer à utiliser une approche d’investissement à la barre. Elle veut des pondérations égales de croissance, y compris Big Tech, et des actions économiquement sensibles.

Bell prévoit que les prévisions de bénéfices par action et de croissance du PIB continueront de croître au second semestre et soutiendront le marché. Elle voit également un monde où les actions technologiques obtiennent une offre solide en raison d’un ralentissement de la reprise économique.

« Ce pourrait être un domaine où les investisseurs commencent à se tourner pour placer leur argent simplement parce que la croissance devrait culminer au deuxième trimestre », a déclaré Bell.

