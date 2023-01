La tendance alimentaire virale ‘Dragon’s Breath’ tourne terriblement mal, plus de 20 enfants tombent malades

L’Indonésie a émis un avertissement contre la consommation d’azote liquide. L’avis du gouvernement indonésien intervient après un incident au cours duquel plus de 20 étudiants ont été blessés après avoir mangé une collation de rue connue sous le nom de souffle de dragon, a rapporté The Guardian. La collation a gagné en popularité après être devenue une tendance virale sur des plateformes comme TikTok. Selon le ministère indonésien de la Santé, les enfants ont souffert de brûlures cutanées, de graves maux d’estomac et d’intoxications alimentaires après avoir consommé cet aliment. Les autorités ont également exhorté les parents, les enseignants et autres à être extrêmement vigilants.

Le souffle du dragon est fondamentalement, le chiki ngebul ou le chikibulis, des bonbons qui sont disponibles dans les couleurs de l’arc-en-ciel et qui sont enrobés d’un nuage de brouillard d’azote liquide. Lorsque ces bonbons sont consommés, cela crée un effet de vapeur, comme un dragon expirant des fumées. Il a gagné en popularité auprès des enfants après qu’une vidéo TikTok a montré des gens soufflant des fumées par la bouche, le nez et les oreilles. Cette vidéo sur Youtube a été visionnée plus de 38 000 fois alors qu’un vendeur de rue prépare la collation désormais “infâme”.

https://youtube.com/shorts/iPqvwthzYyw?feature=share

Après avoir fait le point sur la situation, le gouvernement a mis en garde les citoyens contre les dangers de l’azote liquide dans les aliments et a exhorté les autorités à la vigilance. L’azote liquide fait que les bonbons libèrent des fumées lorsqu’ils sont consommés, mais s’ils sont consommés avant que l’azote liquide ne s’évapore de la collation, cela pourrait entraîner des brûlures et une perforation intestinales.

Le directeur général du ministère indonésien de la Santé, Maxi Rein Rondonuwu, a déclaré qu’environ 25 enfants ont été blessés après avoir consommé les bonbons, dont deux ont été hospitalisés. Aucun décès n’a été signalé. Les brûlures cutanées et les problèmes respiratoires graves sont les risques potentiels.

L’azote liquide n’est pas illégal dans la préparation des aliments. De nombreux chefs utilisent des vapeurs pour un effet dramatique afin de rendre leurs plats fascinants. Mais cela peut causer de graves problèmes comme des difficultés respiratoires dues aux vapeurs d’azote qui sont inhalées pendant une longue période.

Le ministère a également exhorté les autorités sanitaires locales à surveiller les restaurants et restaurants utilisant de l’azote liquide et à les tenir informés de la manière dont ils peuvent s’assurer que les clients peuvent profiter du plat en toute sécurité. Il a été interdit aux magasins d’alimentation mobiles de colporteurs d’utiliser cet ingrédient. Les écoles aussi ont été invitées à prendre des mesures en éduquant les enfants sur les dangers.

