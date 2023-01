La tendance à se moquer de divers emplois prend le dessus sur Twitter

Il devient de plus en plus difficile de garder une trace de ce qui s’est soudainement transformé en blague et pourquoi. Une journée de congé sur vos sites préférés et vous ne comprendrez pas pourquoi les paroles d’une chanson des années 90 sont soudainement la chose la plus hilarante sur Internet. Cependant, une tendance blague sur Twitter est super facile à comprendre et amusante à suivre. Le nouveau format préféré pour livrer des lignes pleines d’esprit sur le site de microblogging peut être décrit comme la tendance « J’ai une blague, mais… ». Cela commence par une personne qui prétend avoir une blague sur quelque chose, généralement une profession ou un domaine d’études. Ils vous disent ensuite qu’ils ne peuvent pas casser la blague, la raison étant quelque chose de comique associé au sujet original de la plaisanterie. Difficile à suivre ? Voici un exemple simple : j’ai une blague sur l’économie, mais elle n’est pas demandée.

La tendance a commencé à l’origine avec des personnes faisant des one-liners, demandant aux autres de partager leur propre punchline similaire. Au départ, on prenait une capture d’écran de chaque blague de la chaîne, en ajoutant la sienne comme légende de la photo. Cependant, avec tout le monde qui saute dans le train en marche, la plupart des utilisateurs de Twitter ont abandonné l’idée de capture d’écran et ont commencé à utiliser la fonction de tweet de citation à la place.

Les gens utilisent ce format pour déposer des one-liners hilarants sur toutes sortes de sujets. De l’histoire à la physique et de la mode à la télévision, il n’y a guère de sujet sur lequel les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas plaisanté.

Cette simple plaisanterie sur les journalistes est en fait assez pleine d’esprit. Bien sûr, vous ne pouvez pas publier quelque chose qui vous est dit officieusement, même une blague !

Ensuite, il y a ce jeu de mots sur le cracking du test d’admission commun, et une blague, et l’incapacité de faire les deux. La lamentation des aspirants UPSC est bien résumée dans un one-liner similaire.

Nous savons que ces blagues financières quotidiennes n’ont pas besoin d’explications.

Certains utilisateurs ont amélioré les blagues en ajoutant des images dans les one-liners. La tendance est entrée dans la phase multimédia maintenant. Nous devons dire que le mème Hrithik Roshan de Zindagi Na Milegi Dobara est un chef-d’œuvre !

La tendance n’a fait que s’étoffer depuis ses débuts. Avez-vous déjà essayé?

