La ténacité de Saul ‘Canelo’ Alvarez est remise en question alors que Billy Joe Saunders tente de gagner un avantage psychologique | Nouvelles de boxe

Billy Joe Saunders s’est demandé si Saul ‘Canelo’ Alvarez avait oublié l’éducation difficile qui l’avait transformé en champion lors d’une conférence de presse finale tendue.

Le champion britannique des poids super-moyens WBO avait échangé des mots passionnés avec Canelo mercredi, mais Saunders était plus calme alors qu’il tentait de gagner un avantage psychologique sur le champion WBA et WBC avant le combat de samedi au Texas.

L’invaincu de 31 ans, champion du monde à deux poids, a suggéré que le désir de bataille de la star mexicaine serait mis à rude épreuve.

« Je ne peux pas parler de ce qu’il a fait. Il a fait des choses brillantes pour la boxe », a déclaré Saunders.

«C’est un bon champion, mais, comme je le dis, il y a un moment dans la vie où l’on se fait tester et parfois quand on oublie d’où l’on vient, et on oublie toutes ces choses difficiles, ce qui vous a amené là où vous en êtes. Parfois, cela peut vous compliquer la tâche.

« Je pense juste qu’il va tomber sur le mauvais homme samedi soir, pour rentrer à la maison avec ces titres. »

Saunders n’a pas encore subi de défaite en 30 combats



Canelo a conquis quatre divisions de poids sur son chemin pour devenir le combattant n ° 1 du sport livre pour livre et minimisé les comparaisons entre Saunders et ses anciens adversaires qui ont posé des problèmes.

« C’est un grand combattant, il a beaucoup de capacités », a déclaré Canelo. «C’est aussi un gaucher, mais je ne suis pas le même combattant d’il y a six ou sept ans. Ce samedi, je vais le montrer.

« J’ai été impliqué dans beaucoup de gros combats et c’est juste un autre jour au bureau. Je viens pour gagner et comme je l’ai dit, la boxe est ma vie, et je viens ici pour gagner. »

Son compatriote Brit Callum Smith a subi une perte unilatérale de points contre Canelo en décembre, tandis que le challenger turc Avni Yildirim a été démoli en trois tours en février,

Mais Saunders insiste sur le fait qu’il possède une mentalité différente et croit fermement qu’il remportera une victoire sensationnelle.

«Je suis ici pour une raison», dit-il. «Il n’y a aucune autre raison pour moi d’être ici, à part gagner.

« Ce n’est pas une question de célébrité, ce n’est rien d’autre. Ce n’est pas une question de publicité. Gagner. Je ne pense pas que quelqu’un soit venu pour gagner, depuis très, très longtemps.

« Nous avons eu beaucoup de gens qui se sont présentés, ont pris l’avion, collecté des chèques et s’envolent, mais nous n’avons pas eu le cœur et l’âme, et le QI que j’apporterai à la table et au ring samedi soir. gagner. »