La ténacité de Chita Rivera a fait d’elle l’une des plus grandes stars de Broadway

Regarder Chita Rivera à son apogée, c’était vivre la rhapsodie de la théâtralité en mouvement. Elle était une star de Broadway de la vieille école, une danseuse de formation classique qui évoquait des lignes somptueuses avec son corps et de l’enthousiasme avec ses yeux. Ce n’est pas pour rien que sa carrière a été décrite comme une carrière avec des jambes. Car Rivera nous a accordé ses dons d’athlétisme et de piquant, dans une œuvre qui s’étend sur des décennies et des époques. Elle pourrait pour toujours, pour inventer une expression, les éblouir.

« L’Amérique » dans la production originale de « West Side Story » à Broadway en 1957 lui appartenait. Tout comme « Spanish Rose », dans la production originale de Broadway de 1960 de « Bye Bye Birdie ». Tout comme « Je ne peux pas le faire seul », dans la production originale de « Chicago » à Broadway en 1975. Il en a été de même pour la chanson titre de la production originale de Broadway de 1993, « Kiss of the Spider Woman ». Et ainsi, et ainsi, et ainsi…

Fragilité, ton nom n’était pas Chita. La ténacité était plutôt sa marque de fabrique.

Sinon, comment expliquer la volonté et le courage de lutter contre les effets d’un accident de voiture qui a entraîné une fracture ouverte de l’une de ces glorieuses gambettes ? Cet accident l’a laissée, dans la cinquantaine, avec 16 vis à la jambe gauche, le genre de blessure traumatique qui met fin aux exploits des kickers professionnels et des skieurs olympiques. Mais pas Dolores Conchita Figueroa del Rivero Anderson, qui a grandi à Flagler Place à DC, suivant des cours de ballet à la célèbre école Jones-Haywood. Il y avait cinq autres courses à Broadway et quatre autres nominations aux Tony à accumuler, parmi les 10 à vie, qui comprenaient des victoires pour « The Rink » et « Spider Woman ».

C’est pourquoi sa mort mardi, à l’âge de 91 ans, a été un choc particulier. Nous devons tous y aller, mais d’une manière ou d’une autre, je voulais croire que le bail à vie de Rivera était accompagné de prolongations sans fin.

Comment sa vivacité éternelle a pu être si rarement mise en bouteille dans un film est une parodie durable. Qu’est-ce qui a manqué à Hollywood et que le public du théâtre a saisi avec extase ? Rita Moreno était une Anita de longue date dans le film « West Side Story » de 1961, et Janet Leigh était une plutôt bonne Rosie dans « Bye Bye Birdie » de 1963, mais c’étaient des créations marquantes de Rivera. (Voici l’un de ces événements « De quoi s’agissait-il ? » : Rose de la Portoricaine Rivera dans la version scénique de « Bye Bye Birdie » est devenue Rosie de Leigh, une européenne blanche, dans le film. Ils ont teint les cheveux de Leigh et l’ont rendue « ethnique » ! )

En ce qui concerne les grands films, nous avons au moins «Sweet Charity» de 1969, réalisé et chorégraphié par Bob Fosse, dans lequel Rivera jouait le rôle d’un danseur loué dans une salle de danse miteuse de Times Square, aux côtés de Shirley MacLaine. « There’s Gotta Be Something Better Than This », de Cy Coleman et Dorothy Fields – l’un des plus grands numéros de danse de l’âge d’or jamais filmés – est interprété avec un élan enivrant par Rivera, MacLaine et Paula Kelly.

Regardez-le sur YouTube, s’il vous plaît, car il révèle la ressource renouvelable du théâtre musical. L’énergie et la joie de la performance – les ingrédients qui transforment des jeunes solitaires de 12 ans en superfans accumulant Playbill – sont idéalement exploitées par Fosse et ses actrices. La séquence montre également les combinaisons étonnantes de Rivera, à la fois cinétiques et émotionnelles. Dans une tenue étriqué et scintillante de couleur moutarde, elle ouvre le numéro de six minutes et donne le ton nostalgique de l’intermède.

“Je ne vais pas passer les 40 prochaines années de ma vie dans la salle de bal Fandango”, dit Nickie de Rivera aux autres. « Je ne vais pas devenir la première petite danseuse de taxi aux cheveux gris au monde ! » Et c’est parti, avec insistance, irrésistible, tandis que l’orchestre se met en marche et que les trois femmes virevoltent et sautent hors de leur loge sordide et sur un toit de New York.

“Il doit y avoir quelque chose de mieux que ça”, chante Rivera.

Il doit y avoir quelque chose de mieux à faire

Et quand je trouve quelque chose de mieux à faire

Je vais me lever, sortir et le faire !

La comédie musicale peut à d’autres moments condescendre sentimentalement à son personnage principal, joué par MacLaine, mais dans ce numéro, vous vous sentez élémentairement connecté à ces femmes et au désir humain universel qu’elles incarnent – ​​pour en savoir plus. Rivera lève le drapeau de toute une communauté dans la scène : une actrice latine jouant un personnage à la fois doux et dur, se déplaçant à l’unisson avec un danseur noir et un danseur blanc et faisant tous preuve du même talent artistique et du même espoir.

Elle semblait apparaître dans tous les coins et recoins du Temple de la renommée : travaillant avec John Kander, Fred Ebb, Jerome Robbins, Stephen Sondheim, Gower Champion, Leonard Bernstein, Neil Simon, Gwen Verdon, Liza Minnelli, Fosse. Ses pairs étaient les saboteurs, les Verdon, les Reinking, tous appartenant à une classe de maître de danseurs de Broadway, dans une lignée allant de Ruby Keeler à Donna McKechnie. Les rôles des grandes stars de la danse se sont malheureusement atténués à mesure que les comédies musicales de l’époque contemporaine se tournaient vers des thèmes plus dramatiques.

Rivera ne s’est jamais attardée sur ce qui lui a échappé, ni sur les moments où elle a été négligée. “J’ai grandi dans une famille dirigée par deux femmes très fortes, généreuses et résilientes qui ne se retournaient jamais avec apitoiement ou regret”, a écrit Rivera à propos de sa famille dans “Chita: A Memoir”, publié l’année dernière. « « Continuez » aurait tout aussi bien pu être une devise cousue dans les armoiries de del Rivero. Je l’ai suivi toute ma vie.

Nous qui aimons le théâtre musical devons suivre son. Elle a joué Velma Kelly, face à Roxie Hart du Verdon, dans ce « Chicago » qui lui a donné un autre rôle marquant ; la production a été éclipsée au cours de l’année record de 1975 par le blockbuster « A Chorus Line ». Il faudra une reprise de « Chicago » de Kander et Ebb à Broadway deux décennies plus tard, avec Ann Reinking et Bebe Neuwirth, pour consolider la grandeur de la comédie musicale. (C’est la version qui est toujours en cours d’exécution.)

Mais c’est le double acte de Rivera et Verdon qui reste indélébile. Et si vous avez eu la chance de le voir, vous savez que le tour élégant et sensuel de Rivera dans « Cell Block Tango » – peut-être la chanson la plus enrichissante sur l’homicide justifiable jamais composée – compte parmi ses moments culminants. Lorsque vous commencez à additionner tous ces moments, ils constituent l’un des curriculum vitae musical les plus riches de Broadway.

J’ai eu l’occasion de la revoir à plusieurs reprises, mais rétrospectivement, de manière très touchante, pour ce qui allait s’avérer être le dernier grand rôle qu’elle créerait, dans la version musicale de Kander et Ebb de la tragi-comédie absurde de Friedrich Durrenmatt, « La Visite ». À juste titre, la production du Signature Theatre de 2008 dirigée par Frank Galati l’a ramenée dans la région de Washington pour incarner Claire Zachanassian, une riche douairière déterminée à une horrible vengeance. Il s’agissait d’une comédie musicale mineure, mais l’occasion paraissait néanmoins majeure, en raison de cette qualité magnétique conservée par Rivera, un rayonnement qui aurait pu être représenté dans les armoiries de del Rivero.

Il se trouve que j’étais avec Matthew Gardiner, le directeur artistique de Signature, le jour de sa mort. Il était assistant réalisateur sur « The Visit » et il se souvenait de Rivera comme d’une force généreuse de la nature, détournant plutôt qu’exigeant l’attention. Son effet sur lui a été tel, a-t-il dit, qu’il a toujours les chaussures que Rivera portait en tant que Claire comme souvenir dans son bureau.