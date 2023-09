La tempête tropicale qui se prépare au large de la Caroline pourrait atteindre la Nouvelle-Angleterre

Les prévisionnistes nationaux surveillent un système de tempête qui se prépare juste au large des côtes des Carolines et qui est susceptible de se déplacer vers certains États du nord-est ce week-end, selon le National Hurricane Center.

Ouragans et climat | Terre extrême

Ce matin, le système de tempête se trouvait à plus de 200 milles des côtes de la Caroline du Sud. Il n’a pas actuellement de nom et est actuellement désigné comme cyclone tropical potentiel seize par le National Hurricane Center. Si la tempête reçoit finalement un nom, elle pourrait être considérée comme une tempête subtropicale, selon le New York Times. signalé. Cela se produit lorsqu’un système météorologique typique qui se forme avec des masses d’air plus froides et plus chaudes commence à prendre les caractéristiques d’une tempête tropicale après avoir tiré sa force des températures océaniques plus chaudes.

Le système de tempête a soutenu des vents d’environ 50 milles par heure et devrait se déplacer vers la côte au-dessus de la Caroline du Nord d’ici samedi. Cela ne deviendra pas un ouragan tant que la tempête n’atteindra pas 74 milles à l’heure. La tempête devrait se renforcer au cours du week-end.

« À mesure que ce système se déplace vers le nord, des conditions de tempête tropicale sont attendues le long de certaines parties des côtes sud-est et médio-atlantiques, où des avertissements de tempête tropicale ont été émis. » une alerte » du National Weather Service (NWS) a expliqué. « Les rafales de vent et les grosses houles le long des plages provoqueront probablement des vagues et des courants de retour potentiellement mortels. Les inondations côtières dues aux ondes de tempête sont également une préoccupation, en particulier dans l’est de la Caroline du Nord et le sud-est de la Virginie.

Le système de tempête devrait apporter de fortes pluies sur une grande partie du centre de l’Atlantique, et les précipitations finiront par se déplacer vers les États du sud de la Nouvelle-Angleterre. Cela pourrait créer des crues soudaines isolées dans toute cette région. En prévision des nouvelles conditions météorologiques, plus de 7 millions d’habitants sont soumis à des avertissements de tempête tropicale, selon le NWS.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet les faits non écolavés sur bioplastiques et recyclage du plastique.