La tempête tropicale Philippe s’intensifie alors qu’elle se dirige vers les Bermudes

La tempête tropicale Philippe visait jeudi les Bermudes sur une trajectoire qui la mènerait éventuellement au Canada atlantique et à l’est de la Nouvelle-Angleterre.

La tempête était située à environ 375 milles au sud-sud-ouest des Bermudes. Il y avait des vents allant jusqu’à 50 mph et se déplaçait vers le nord à 14 mph, selon le National Hurricane Center de Miami.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour les Bermudes, les prévisionnistes avertissant de fortes pluies à partir de jeudi.

« J’exhorte tous les habitants à prendre la tempête tropicale Philippe au sérieux », a déclaré Michael Weeks, ministre de la Sécurité nationale des Bermudes. « Des tempêtes de cette nature peuvent entraîner des défis imprévus, et nous devons nous préparer en conséquence. »

Le Bermuda College et les écoles publiques devaient fermer leurs portes vendredi.

Le centre de Philippe devrait passer près ou juste à l’ouest des Bermudes vendredi, puis atteindre la côte de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’est du Maine samedi soir sous la forme d’un cyclone post-tropical, selon le centre des ouragans. Jusqu’à 4 pouces de pluie étaient prévus pour les Bermudes et jusqu’à 5 pouces pour certaines parties de New York, de la Nouvelle-Angleterre et du sud-est du Canada.

« Indépendamment de l’intensité ou de la structure de Philippe, les intérêts dans ces zones doivent être préparés à la possibilité de vents forts et de fortes pluies », a déclaré le centre.

Philippe est une grosse tempête, avec des vents de force tempête tropicale s’étendant jusqu’à 230 milles de son centre.

Philippe a touché terre à Barbuda lundi soir et a abattu des arbres et des lignes électriques sur plusieurs îles du nord-est des Caraïbes, entraînant la fermeture d’écoles, d’entreprises et de bureaux gouvernementaux. Les îles Vierges américaines ont signalé jeudi d’importantes pannes de courant à Saint-Thomas et à Saint-Jean, les équipages ayant du mal à rétablir l’électricité.

Pendant ce temps, dans le Pacifique, la tempête tropicale Lidia tournait en eaux libres et ne devrait pas toucher terre.

Il était situé à environ 475 milles au sud de Cabo San Lucas, au Mexique. Il soufflait de vents maximums soutenus de 60 mph et se déplaçait vers le nord-ouest à 3 mph.

On prévoyait que Lidia se transformerait en ouragan ce week-end.