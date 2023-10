La tempête tropicale Philippe se dirige vers les Bermudes en route vers le Canada atlantique et la Nouvelle-Angleterre

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — La tempête tropicale Philippe visait les Bermudes jeudi sur une trajectoire qui finirait par la mener au Canada atlantique et à l’est de la Nouvelle-Angleterre.

La tempête était située à 835 kilomètres au sud des Bermudes jeudi matin. Il y avait des vents allant jusqu’à 45 mph (75 km/h) et se déplaçait vers le nord à 10 mph (17 km/h).

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour les Bermudes, les prévisionnistes avertissant de fortes pluies à partir de jeudi soir.

Le centre de Philippe devrait passer près des Bermudes vendredi, puis s’approcher de l’est de la Nouvelle-Angleterre et du Canada atlantique samedi sous la forme d’un cyclone post-tropical.

Philippe est une grosse tempête, avec des vents de force tempête tropicale s’étendant jusqu’à 230 miles (370 kilomètres) de son centre.

Philippe a touché terre à Barbuda lundi soir et a abattu des arbres et des lignes électriques sur plusieurs îles du nord-est des Caraïbes, entraînant la fermeture d’écoles, d’entreprises et de bureaux gouvernementaux. Les îles Vierges américaines ont signalé jeudi d’importantes pannes de courant à Saint-Thomas et à Saint-Jean, les équipages ayant du mal à rétablir l’électricité.

The Associated Press