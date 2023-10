La tempête tropicale Philippe pourrait impacter les Maritimes ce week-end

Les Maritimes ont connu une période prolongée de très beau temps au cours des deux dernières semaines, alors qu’elles étaient sous une crête persistante de haute pression.

Malheureusement, cette tendance change ce week-end avec l’approche d’un front météorologique venant de l’ouest et d’une probable tempête post-tropicale Philippe venant du sud.

La combinaison de systèmes météorologiques devrait créer des conditions auxquelles on pourrait s’attendre lors d’une tempête d’automne dimanche.

Philippe comme tempête tropicale à l’est des îles Vierges américaines.

PHILIPPE

La tempête tropicale Philippe se trouve actuellement à environ 130 km à l’est de Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines. Les vents maximums soutenus près du centre de la tempête sont estimés à près de 75 km/h. Phillipe se déplace vers le nord-ouest à 16 km/h.

La trajectoire officielle des prévisions du National Hurricane Center des États-Unis amène Philippe au nord, à proximité des Bermudes, sous la forme d’une tempête tropicale vendredi. Philippe devrait ensuite arriver dans les Maritimes sous la forme d’une tempête post-tropicale dimanche. Philippe sera probablement coincé dans un front météorologique venant de l’ouest, entraînant dimanche des conditions de tempête d’automne dans les Maritimes.

Le cône de prévision officiel pour Philippe du National Hurricane Center mis à jour à midi le lundi 3 octobre 2023.

PERSPECTIVES

Philippe n’est ni une Fiona ni un Dorian. Ce n’est pas à la hauteur de la force de ces tempêtes. Je dirais que la tempête a 80 % de chances de rester une tempête tropicale et 20 % de chances d’atteindre brièvement la force d’un ouragan de catégorie 1 à mesure qu’elle se déplace vers le nord. Il semble très probable qu’elle achèvera une transition vers une tempête post-tropicale avant/si elle arrive dans les Maritimes. Vous pouvez imaginer que la tempête ressemble à un Nor’easter, sans la neige.

Cela pourrait encore apporter des conditions météorologiques variées mais percutantes dans les Maritimes dimanche. Il y a au moins un risque de produire dans certaines zones des précipitations totalisant 50 mm ou plus. Il existe également un risque de produire dans certaines zones des rafales de vent atteignant 90 km/h ou plus. La tempête fait toujours partie des prévisions à long terme et il est trop tôt pour commencer à réduire les zones susceptibles de recevoir les plus fortes pluies ou de connaître les vents les plus forts.

Il est également trop tôt pour évaluer correctement l’action potentielle des vagues dans les Maritimes. À titre préliminaire, cela semble inférieur à ce qui a été observé avec Lee, ce qui réduirait l’impact du lavage et de l’érosion côtière. Ce week-end, ce n’est pas non plus une Pleine ou une Nouvelle Lune, ce qui signifie que nous ne sommes pas au sommet de notre cycle de marée.

Regardons de plus près le cône de prévision alors que Philippe s’approche des Maritimes. Le « L » désignant une transition attendue de la tempête vers le post-tropical.

En résumé, Philippe doit être considéré comme une contribution à une période de temps orageux ce week-end – qui semble très probablement être dimanche à cette heure. Bien qu’elles soient probablement posttropicales à l’arrivée, les conditions de pluie et de vent pourraient atteindre des niveaux percutants dans certaines parties des Maritimes.

J’aurai des mises à jour tout au long de la semaine sur notre programmation de CTV News Atlantic et sur cTVnewsatlantic.ca.