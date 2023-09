La tempête tropicale Ophelia touche terre en Caroline du Nord, apportant de fortes pluies et des vents violents dans le centre de l’Atlantique.

La tempête tropicale Ophelia continue d’apporter de fortes pluies et des vents violents dans certaines parties du centre de l’Atlantique après avoir touché terre tôt samedi matin près de l’île d’Émeraude de Caroline du Nord, sur la côte est.

La tempête devrait se déplacer plus profondément vers l’intérieur des terres, en Caroline du Nord samedi matin, puis vers le nord, dans le sud-est de la Virginie et les États du nord-est. Il est actuellement situé à environ 75 miles au nord-nord-ouest de Cape Lookout, en Caroline du Nord, le long de la côte et présente des vents maximums soutenus de 50 mph, selon le National Hurricane Center.

Ophelia devrait provoquer des inondations, des ondes de tempête côtières et des tornades potentielles dans le centre de l’Atlantique ce week-end, selon le Service météorologique national. Des conditions météorologiques extrêmes, notamment de fortes pluies accompagnées d’inondations, de grêle et de tornades, sont également probables dans certaines parties du centre des États-Unis, notamment dans l’est de l’Oklahoma jusqu’à la vallée du cours inférieur du fleuve Missouri, jusqu’à samedi soir.

« Une ou deux tornades pourraient se produire aujourd’hui sur certaines parties de la côte médio-atlantique », a déclaré le National Hurricane Center.

Le système a déjà provoqué des tempêtes tropicales en Caroline du Nord, avec des précipitations de plus de 1 à 3 pouces par heure et des vents soutenus avec des rafales de 35 à 45 mph, selon le Bureau extérieur du National Weather Service à Raleigh.

Les parties orientales de l’État, ainsi que le sud-est de la Virginie, devraient recevoir « 3 à 5 pouces avec des totaux isolés plus élevés d’environ 8 pouces dimanche matin », selon le National Hurricane Center.

Un avertissement de crue soudaine était en vigueur pour une partie de la région de Caroline du Nord, y compris les villes de Rocky Mount, Wilson et Roanoke Rapids, jusqu’à 15 h HE. Les résidents ont été avertis de se déplacer vers des terrains plus élevés et d’éviter de marcher ou de conduire dans les eaux de crue.

Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur le long de la côte est, depuis l’île Fenwick, dans le Delaware, jusqu’à Cape Lookout, en Caroline du Nord.

Une tornade isolée est également possible le long de la côte de Caroline du Nord, selon le service météorologique. Deux avertissements de tornade étaient en vigueur samedi matin dans certaines parties du nord-est de la Caroline du Nord.

Plus de 85 000 clients des services publics sont privés d’électricité en Caroline du Nord et près de 16 000 en Virginie samedi après-midi, selon Poweroutage.us.

Ailleurs dans le centre de l’Atlantique, des précipitations allant jusqu’à 2 à 4 pouces sont possibles jusqu’à dimanche. Environ 1 à 3 pouces de pluie sont possibles dans le sud de l’État de New York jusqu’au sud de la Nouvelle-Angleterre de samedi à lundi.

« Ces précipitations pourraient produire localement des impacts considérables sur les inondations soudaines, urbaines et de petits cours d’eau, en particulier dans la région médio-atlantique, de la Caroline du Nord au New Jersey », a déclaré le National Hurricane Center dans une mise à jour. « Des inondations isolées de rivières sont possibles dans les zones où les précipitations sont plus abondantes. »

Un avertissement d’onde de tempête est en vigueur le long de la côte est de la Caroline du Nord et de la Virginie, ainsi que dans une partie de la baie de Chesapeake. Une surveillance des ondes de tempête est en vigueur pour une partie de la zone s’étendant du sud d’Albemarle Sound jusqu’au détroit de Pamlico.

Ophelia devrait également générer des houles océaniques qui affecteront une grande partie de la côte Est tout au long du week-end et qui « sont susceptibles de provoquer des vagues de vagues et des courants de déchirure potentiellement mortels ».

La tempête devrait s’affaiblir et se transformera probablement en cyclone post-tropical d’ici dimanche, ce qui signifie qu’elle ne possédera plus les caractéristiques permettant d’être considérée comme tropicale.