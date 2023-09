La tempête tropicale Ophelia touche terre en Caroline du Nord alors que les zones côtières sont frappées par de fortes pluies

ANNAPOLIS, Maryland (AP) — La tempête tropicale Ophelia a touché terre sur la côte de Caroline du Nord tôt samedi, frappant les zones côtières avec des vents destructeurs et des crues dangereuses, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis.

Le radar, les avions de chasse aux ouragans et les observateurs au sol ont constaté que le centre d’Ophelia a atterri vers 6h15 près de l’île d’Émeraude avec des vents maximums soutenus de 70 mph (110 km/h), a indiqué le centre des ouragans dans une mise à jour. Cela se trouve à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Cape Lookout, a indiqué le centre.

Des inondations potentiellement mortelles causées par le système météorologique étaient prévues pour certaines parties de l’est de la Caroline du Nord et du sud-est de la Virginie, mais le système devrait s’affaiblir après avoir touché terre, a indiqué le centre des ouragans.

Ophelia devrait tourner vers le nord samedi, puis se déplacer vers le nord-est dimanche. La tempête promettait un week-end de vent et de fortes pluies pouvant atteindre 7 pouces (18 centimètres) dans certaines parties de la Caroline du Nord et de la Virginie et 2 à 4 pouces (5 à 10 centimètres) dans le reste de la région médio-atlantique jusqu’à dimanche.

Un avertissement d’onde de tempête, indiquant un danger lié à la montée des eaux se déplaçant vers l’intérieur des terres, était en vigueur de Bogue Inlet, en Caroline du Nord, à Chincoteague, en Virginie. Des surtensions comprises entre 4 et 6 pieds (1,2 et 1,8 mètres) étaient prévues dans certaines zones, a indiqué le centre des ouragans.

Un avertissement de tempête tropicale a été émis de Cape Fear, en Caroline du Nord, à Fenwick Island, dans le Delaware. Une surveillance des ouragans était en vigueur en Caroline du Nord pour la zone située au nord de Surf City jusqu’à Ocracoke Inlet, a rapporté le centre.

Les gouverneurs de Caroline du Nord, de Virginie et du Maryland ont déclaré l’état d’urgence vendredi, certaines écoles ayant fermé prématurément et plusieurs événements du week-end ayant été annulés.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a publié la déclaration d’urgence de son État, dans le but d’accélérer les préparatifs et d’aider à fournir une réponse rapide.

« La trajectoire de la tempête est difficile à prévoir et nous voulons nous assurer que les agriculteurs, les premiers intervenants et les équipes des services publics disposent des outils nécessaires pour se préparer à des conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Cooper.

Le système de ferry de Caroline du Nord a suspendu vendredi son service sur toutes les routes jusqu’à ce que les conditions s’améliorent, ont indiqué des responsables.

Le décret du gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, visait à faciliter les efforts de réponse et de rétablissement.

« Nous voulons garantir que toutes les communautés, en particulier celles dont l’impact est le plus important, disposent des ressources dont elles ont besoin pour réagir et se remettre des effets de cette tempête », a déclaré Youngkin, encourageant les résidents à préparer des kits d’urgence et à suivre de près les prévisions météorologiques.

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a déclaré vendredi soir dans un communiqué que l’État s’attendait à une période prolongée de vents forts, de fortes pluies et de marées élevées.

À Annapolis, la capitale du Maryland, le chauffeur de bateau-taxi Scott Bierman a déclaré que le service serait fermé samedi.

« Nous n’opérons pas lorsque cela risque de mettre en danger les passagers ou d’endommager les navires », a déclaré Bierman.

À Washington, l’équipe de baseball des Nationals a reporté son match de samedi à dimanche.

Il n’est pas rare qu’une ou deux tempêtes tropicales, voire des ouragans, se forment chaque année au large de la côte Est, a déclaré Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center.

« Nous sommes au plus fort de la saison des ouragans, nous pouvons en fait avoir des tempêtes n’importe où dans une grande partie du bassin atlantique », a déclaré Brennan.

Les scientifiques affirment que le changement climatique pourrait entraîner une extension plus fréquente de la portée des ouragans dans les régions des latitudes moyennes, rendant ainsi les tempêtes comme l’ouragan Lee de ce mois-ci plus fréquentes.

Une étude a simulé les trajectoires des cyclones tropicaux de l’époque préindustrielle, des temps modernes et d’un avenir avec des émissions plus élevées. Il a été constaté que les ouragans se rapprocheraient des côtes, notamment autour de Boston, de New York et de la Virginie, et seraient plus susceptibles de se former le long de la côte sud-est.

Nancy Shoemaker et son mari Bob se sont arrêtés dans un parc au bord de l’eau du centre-ville d’Annapolis pour ramasser des sacs de sable. Une montée d’eau lors d’une tempête en octobre dernier a emporté les sacs de sable qu’ils avaient dans leur cour.

« Nous espérons que ce ne sera pas le cas cette fois-ci », a déclaré Nancy Shoemaker. « Si nous avons beaucoup de vent et beaucoup de vagues, cela peut ressembler à l’océan, donc c’est un problème. »

___

Brumfield a rapporté de Silver Spring, Maryland. La journaliste d’AP Radio Jackie Quinn à Washington et la journaliste d’AP Lisa Baumann dans l’État de Washington ont contribué.

___

Suivez la couverture climatique d’AP sur : https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Sarah Brumfield et Brian Witte, Associated Press