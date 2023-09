La tempête tropicale Ophelia se forme dans l’Atlantique et frappera la Caroline du Nord

Ce qui avait été un « cyclone tropical potentiel seize » s’est transformé vendredi en tempête tropicale Ophelia et était sur le point de frapper la Caroline du Nord, ont indiqué les prévisionnistes.

Ophelia est devenue une tempête tropicale dans l’Atlantique vers 14 heures et une veille d’ouragan couvrait la côte est de la Caroline du Nord à 17 heures, selon le National Hurricane Center.

La surveillance des ouragans s’étendait du nord de Surf City à Ocracoke Inlet. D’autres régions ont reçu des avertissements de tempête tropicale et d’onde de tempête.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, et le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, ont déclaré l’état d’urgence avant la tempête. Les déclarations d’urgence autorisent les aides d’État et autres aides.

Les effets de la tempête se faisaient déjà sentir, avec des bandes de pluie se déplaçant vers la Caroline du Nord, a annoncé vendredi après-midi le National Weather Service.

« Bien avant le centre, les conditions commencent déjà à se détériorer dans les États du centre de l’Atlantique », a déclaré Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center. un briefing vidéo vendredi en fin d’après-midi.

La région de la plaine côtière de Caroline du Nord pourrait recevoir de 3 à 5 pouces de pluie, et « Le Triangle », qui comprend Chapel Hill, pourrait en voir 2 pouces, selon l’agence.

Ophelia a eu des vents maximums soutenus de 70 mph à 17 heures à l’approche de la côte de Caroline du Nord, selon le centre des ouragans.

On ne s’attendait pas à ce que la tempête s’intensifie beaucoup avant de toucher terre, le centre dit dans un bulletin. Il était prévu qu’il se déplace à travers l’est de la Caroline du Nord et en Virginie samedi et dimanche.

Le centre de la tempête devrait atteindre la côte de Caroline du Nord tôt samedi, a déclaré Brennan.

Les gouverneurs de Caroline du Nord et de Virginie ont encouragé la population à prendre des précautions.

En plus des vents, il pourrait y avoir des ondes de tempête allant jusqu’à 4 à 6 pieds dans certaines zones, y compris le Pamlico Sound, selon le centre des ouragans. Une zone allant de Surf City à Chincoteague, en Virginie, pourrait connaître une onde de tempête de 2 à 4 pieds, a-t-il indiqué.

Les avertissements de tempête tropicale ont atteint le Delaware et la baie de Chesapeake. Il est prévu que la tempête soit une tempête tropicale en Caroline du Nord et en Virginie, mais qu’elle s’affaiblisse ensuite pour se transformer en dépression tropicale.

Il pourrait y avoir des précipitations totales isolées de 7 pouces dans l’est de la Caroline du Nord et le sud-est de la Virginie, mais les quantités de précipitations là-bas étaient généralement attendues entre 3 et 5 pouces. D’autres États du centre de l’Atlantique pourraient voir 2 à 4 pouces de pluie, selon le centre des ouragans.