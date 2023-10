La tempête tropicale Norma menace Cabo San Lucas alors que le système atlantique regarde Porto Rico

Commentez cette histoire Commentaire

La tempête tropicale Norma a été désignée dans le Pacifique mardi soir et pourrait avoir un impact sur Cabo San Lucas en milieu ou en fin de semaine en tant qu’ouragan de catégorie 2. Il s’agit de l’un des trois systèmes que les météorologues suivent au milieu d’une saison d’ouragans qui n’a pas encore complètement mijoté. En plus de Norma, une deuxième perturbation dans le Pacifique semble prête à devenir une tempête nommée et pourrait se développer assez rapidement dans les prochains jours. Celui-ci pourrait suivre les traces de son prédécesseur, mais la confiance reste faible.

Du côté de l’Atlantique, un groupe d’orages à l’est des îles sous le vent devrait se transformer en tempête tropicale Tammy, et pourrait-elle flirter avec la force d’un ouragan alors qu’elle balaye Porto Rico ce week-end.

Techniquement, la saison des ouragans ne se termine pas avant le 30 novembre, et les experts suggèrent que les deux prochaines semaines dans l’Atlantique pourraient être chargées. La saison a déjà été 6 pour cent au-dessus de la moyenne et il reste encore six semaines. Les températures record de l’eau, en grande partie un symptôme du changement climatique d’origine humaine, sont un facteur majeur qui y contribue.

Mercredi en fin de matinée, Norma se trouvait à environ 410 milles au sud-ouest de Manzanillo, au Mexique, ou à 615 milles au sud-sud-est de la pointe sud de la péninsule de Baja. Les vents maximums soutenus étaient de 65 mph et la tempête se déplaçait vers le nord-ouest à 7 mph.

D’un point de vue satellitaire, il est évident que Norma sera très bientôt un ouragan et pourrait déjà être en train de s’intensifier rapidement. Une poussée majeure de convection, ou activité orageuse, était apparente sur les images satellite infrarouges, et elle était proche du centre de Norma. Lorsque les orages fleurissent, leurs courants ascendants peuvent entraîner et étirer verticalement tout tourbillon naissant à basse altitude, contribuant ainsi à établir un centre de circulation plus cohérent.

Le National Hurricane Center prévient qu’une intensification rapide est presque une garantie, notant que « les indices statistiques prédisant la probabilité d’une intensification rapide… suggèrent une très forte probabilité d’un renforcement rapide dans les 24 heures ».

Norma atteindra probablement un pic à la force basse de catégorie 3 jeudi soir avant de s’affaiblir progressivement à mesure que les vents changeants s’efforcent de dérégler la tempête. Norma continuera à serpenter vers le nord, s’approchant probablement de Cabo San Lucas ce week-end. Il est trop tôt pour connaître les détails des éventuels impacts de la pluie, du vent ou des ondes de tempête.

Une autre perturbation du Pacifique

Après Norma se trouve une autre perturbation à environ 800 milles à l’est-sud-est du système. Le National Hurricane Center prévoit une probabilité de 70 % qu’elle se transforme en tempête tropicale.

Incitant à tempête naissante Des vents forts soufflaient du nord au sud à travers le golfe de Tehuantepec, qui longe la côte Pacifique du Mexique, au sud de la baie de Campeche. Un front froid automnal a permis à de l’air frais et dense de traverser le Golfe il y a plusieurs jours, créant une poussée de vent. De chaque côté de ce petit jet de vents, de petits tourbillons de tourbillon, ou de rotation, étaient capables de s’éloigner. L’un d’eux a dérivé vers l’ouest et a développé une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et pourrait devenir le germe d’une tempête tropicale ou d’un ouragan ultérieur.

Quelque chose à surveiller dans l’Atlantique

Un groupe désorganisé d’orages dans l’Atlantique est situé à environ 850 milles à l’est-sud-est des îles du Vent. Bien que l’activité des averses ait été prononcée, il n’est pas clair si le système possède même un centre de bas niveau bien défini «sous le capot».

Le National Hurricane Center estime que le système a 80 % de chances de se renforcer, et il pourrait finir par émettre des veilles ou des avertissements de tempête tropicale pour certaines parties du nord des îles sous le vent ou de Porto Rico plus tard mercredi après-midi.