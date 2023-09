La tempête tropicale Nigel s’est intensifiée en ouragan

La tempête tropicale Nigel s’est formée dans l’océan Atlantique à la fin de la semaine dernière et s’est rapidement intensifiée pour devenir un ouragan de catégorie 1. Le système de tempête ne constitue actuellement une menace pour aucune communauté car il se trouve loin au milieu de l’océan.

La tempête a actuellement subi des vents maximum d’environ 80 milles par heure. et devrait devenir un ouragan majeur de catégorie 3 d’ici mardi, selon prévisionnistes nationaux. L’ouragan devrait se déplacer vers les États-Unis et les Caraïbes au cours des prochains jours, mais il devrait se diriger vers le nord d’ici la fin de mardi, selon un rapport sur la météo tropicale de l’Atlantique. expliqué. Nigel devrait s’affaiblir progressivement d’ici le milieu de cette semaine.

Parce que la tempête est actuellement au milieu de l’océan, plus de 800 à des kilomètres des Bermudes, il n’y a aucun avis public côtier. Les cartes de prévision du National Weather Service montrent que la tempête ne devrait pas toucher les États-Unis et qu’elle se courbera et finira par se rapprocher de l’Europe.

Nigel arrive juste après l’ouragan Lee, qui a également eu un chemin incertain pour autant de la semaine dernière. Les prévisionnistes ont finalement prédit que la tempête atteindre la côte canadienne. La tempête a touché terre sur la Nouvelle-Écosse le week-end dernier alors que un post-tropical cyclone. La tempête a abattu des arbres, endommagé des lignes électriques, et ont coupé l’électricité pour des milliers de personnes dans le Maine et sur la côte canadienne.

