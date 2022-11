La tempête tropicale Nicole se dirige vers les Bahamas, en Floride

De nombreuses personnes ont été évacuées des endroits vulnérables du nord-ouest des Bahamas alors que la tempête tropicale Nicole s’approchait mercredi et que les habitants de la Floride se sont préparés à la tempête, qui pourrait se transformer en ouragan.

Nicole devait être la première tempête à toucher terre aux Bahamas depuis l’ouragan Dorian, une tempête dévastatrice de catégorie 5 qui a frappé l’archipel en 2019, avant de frapper la Floride fatiguée par la tempête mercredi soir et de se déplacer en Géorgie jeudi.

Aux Bahamas, des responsables ont déclaré mercredi matin que seules quelques personnes se trouvaient dans les plus de deux douzaines d’abris qui ont ouvert.

“Nous demandons aux gens de bien vouloir le prendre [seriously]”, a déclaré Andrea Newbold de l’unité de gestion des catastrophes pour les services sociaux. “N’attendez pas la dernière minute.”

La tempête pourrait frapper le Canada atlantique d’ici la fin de semaine, apportant de la pluie, du vent et des températures douces dans la région, selon Environnement Canada.

L’agence météorologique fédérale a publié des bulletins d’information sur les cyclones tropicaux pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine au Québec.

Nous continuons de surveiller la tempête ‘Nicole’ près des Bahamas qui devrait toucher la Floride jeudi. Il se combinera avec un front vendredi apportant du vent et des précipitations dans l’est du Canada ce week-end. Un bulletin @ECCC_CHC a été publié https ://t.co/BzWUYe8W6H. pic.twitter.com/hzeOjhA2Dy —@ECCC_CHC

Ordre d’évacuation

Les résidents d’au moins trois comtés de Floride – Flagler, Palm Beach et Volusia – ont reçu l’ordre d’évacuer les îles-barrières, les zones basses et les maisons mobiles. Les ordres d’évacuation sont entrés en vigueur mercredi matin.

Les responsables de l’aéroport international d’Orlando, le septième plus fréquenté des États-Unis, ont déclaré que les opérations commerciales s’arrêteraient mercredi après-midi jusqu’à ce qu’il soit sûr de reprendre les vols. L’aéroport international de Palm Beach devrait fermer.

Le Premier ministre des Bahamas, Philip Brave Davis, qui participe au sommet COP27 des Nations Unies sur le climat en Égypte, a déclaré qu’il avait mobilisé toutes les ressources gouvernementales à l’approche de la tempête.

“Il y a toujours eu des tempêtes, mais à mesure que la planète se réchauffe à cause des émissions de carbone, les tempêtes augmentent en intensité et en fréquence”, a-t-il déclaré. “Pour ceux de Grand Bahama et d’Abaco, je sais qu’il est particulièrement difficile pour vous d’affronter une autre tempête”, a déclaré Davis, faisant référence aux îles les plus durement touchées par Dorian.

Cette image satellite montre Nicole s’approchant mardi du nord-ouest des Bahamas et de la côte atlantique de la Floride. (NOAA/Associated Press)

À 7 h HE, la tempête se trouvait à 100 kilomètres à l’est au nord-est de l’île de Great Abaco et à environ 385 kilomètres à l’est de West Palm Beach, en Floride. Avec des vents maximums soutenus de 110 km/h, la tempête se déplaçait à 20 km/h.

Dévasté par Ian

De nouveaux avertissements et veilles ont été émis pour de nombreuses parties de la Floride, y compris la côte sud-ouest du golfe qui a été dévastée par l’ouragan Ian, qui a frappé comme une tempête de catégorie 4 le 28 septembre. La tempête a détruit des maisons et endommagé des cultures, y compris des orangeraies, à travers le Etat.

Ian a frappé une grande partie de la région centrale de la Floride avec de fortes pluies, provoquant des inondations auxquelles de nombreux habitants sont encore confrontés à l’approche de Nicole. Les prévisionnistes du National Hurricane Center, basé à Miami, ont déclaré que la tempête pourrait atteindre la force d’un ouragan avant de toucher terre en Floride.

La tempête devrait ensuite traverser le centre et le nord de la Floride jusqu’au sud de la Géorgie jeudi, ont annoncé les prévisionnistes. Il devait ensuite traverser les Carolines vendredi.

En préparation, de nombreux districts scolaires de Floride ont annulé les cours mercredi et jeudi.

Tôt mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré une urgence en Floride et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de réponse des États, tribaux et locaux à la tempête qui approche. L’Agence fédérale de gestion des urgences répond toujours aux personnes dans le besoin suite à l’ouragan Ian.