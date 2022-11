La tempête tropicale Nicole renverse des maisons dans l’océan

VERO BEACH, Floride –

La tempête tropicale Nicole a fait basculer plusieurs maisons dans l’océan Atlantique jeudi et a menacé une rangée de condominiums de grande hauteur dans des endroits où l’ouragan Ian a emporté les digues et autres protections restantes il y a seulement quelques semaines.

“Plusieurs maisons côtières à Wilbur-by-the-Sea se sont effondrées et plusieurs autres propriétés sont en danger imminent”, a déclaré le shérif du comté de Volusia, Mike Chitwood, dans un message sur les réseaux sociaux. Dans la région de Daytona Beach, tous les ponts menant à la plage ont été fermés à tout le personnel sauf essentiel et un couvre-feu a été mis en vigueur, a-t-il déclaré.

Wilbur-by-the-Sea est une communauté non constituée en société sur une île-barrière avec seulement des maisons en bord de mer, pas de condos ou d’hôtels là-bas. À côté, à Daytona Beach Shores, une bande de gratte-ciel le long de ce que l’ouragan Ian a laissé de la plage a été évacuée avant l’atterrissage de Nicole parce que leurs digues s’étaient effondrées.

Nicole reste une tempête tropicale tentaculaire, couvrant presque tout l’état fatigué de la Floride tout en atteignant également la Géorgie et les Carolines avant l’aube jeudi. Des vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 450 milles (720 kilomètres) du centre dans certaines directions alors que Nicole tournait vers le nord au-dessus du centre de la Floride.

Les premières évaluations des dommages ont montré comment Nicole a laissé plusieurs propriétés en bord de mer vaciller au-dessus de l’eau. Le bureau du shérif du comté de Volusia a publié sur sa page Facebook la photo d’une maison où l’érosion avait miné le sol jusqu’à son mur principal face à l’océan. Une plate-forme couverte de toit s’avançait au-dessus de la pente érodée soutenue par des poutres étroites.

Krista Dowling Goodrich, qui gère 130 maisons de location à Daytona Beach Shores en tant que directrice des ventes et du marketing chez Salty Dog Vacations, a vu le front de mer disparaître derrière certaines propriétés alors que des évacuations étaient en cours juste avant la tempête. Elle essayait de se rendre sur les lieux jeudi matin pour voir comment ils s’en sortaient.

“Pendant que nous étions là-bas, tout le jardin a commencé à s’effondrer dans l’océan. Il est allé jusqu’à la maison”, a-t-elle déclaré. L’eau a également compromis le terrain restant entre une rangée de grands immeubles en copropriété à proximité, a-t-elle déclaré.

À Daytona Beach Shores, où le bâtiment Beach Safety Ocean Rescue de la ville s’est effondré sur la bande de sable restante, les responsables ont jugé dangereux plusieurs bâtiments résidentiels côtiers à plusieurs étages et ont fait du porte-à-porte pour dire aux gens de saisir leurs biens et de partir.

“C’étaient de grands gratte-ciel. Donc, les gens qui ne voulaient pas partir, ils les forçaient physiquement à sortir parce que ce n’était pas sûr”, a déclaré Goodrich. “Je m’inquiète pour l’infrastructure de la zone en ce moment car une fois les digues supprimées, ils ne laisseront pas simplement les gens rentrer … il y aura beaucoup de personnes déplacées pendant un certain temps.”

Les autorités avaient averti que l’onde de tempête de Nicole pourrait éroder davantage de nombreuses plages touchées par l’ouragan Ian en septembre. Le rare ouragan de novembre a incité les responsables à fermer les aéroports et les parcs à thème et à ordonner des évacuations dans des zones qui comprenaient le club Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump.

Nicole a touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 1 vers 3 heures du matin jeudi près de Vero Beach, mais n’y a causé aucun dommage significatif, ont déclaré des responsables jeudi. Le gros de la tempête a frappé au nord de son centre. À 10 heures du matin, les vents maximums soutenus de Nicole étaient tombés à 85 km/h, a indiqué le centre basé à Miami. La tempête était centrée entre Tampa et Orlando, se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à près de 16 mph (26 km/h).

La tempête a laissé le sud de la Floride ensoleillé et calme alors qu’elle se déplaçait vers le nord, mais pourrait déverser jusqu’à 15 centimètres de pluie sur les montagnes Blue Ridge d’ici vendredi, a indiqué le centre des ouragans. Des inondations soudaines et urbaines seront possibles, ainsi que de nouvelles crues sur la rivière St. Johns, à travers la péninsule de Floride. De fortes pluies se propageront vers le nord dans l’est de la vallée de l’Ohio, le centre de l’Atlantique et la Nouvelle-Angleterre jusqu’à samedi.

Nicole est devenue un ouragan mercredi soir alors qu’elle s’abattait sur l’île de Grand Bahama. C’était le premier à frapper les Bahamas depuis l’ouragan Dorian, une tempête de catégorie 5 qui a dévasté l’archipel en 2019. Pour les Floridiens fatigués par la tempête, ce n’est que le troisième ouragan de novembre à frapper leurs côtes depuis le début de la tenue des registres en 1853.

Quarante-cinq des 67 comtés de Floride étaient sous le coup d’une déclaration d’état d’urgence. Le président Joe Biden a également approuvé une déclaration d’urgence pour la tribu Seminole de Floride, ordonnant une aide fédérale à la nation tribale, dont beaucoup de membres vivent dans six réserves autour de l’État. La tribu possède également la franchise Hard Rock Cafe, avec plusieurs de ses hôtels et casinos sur le chemin de Nicole.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi à Tallahassee qu’environ 333 000 clients électriques étaient sans électricité en milieu de matinée, soit environ 2,9% du total de l’État. DeSantis a déclaré qu’il y avait 17 000 monteurs de lignes électriques prêts à commencer à rétablir le courant et que de nombreux autres actifs, y compris des bateaux de sauvetage et des véhicules, seront déployés selon les besoins.

“Nous sommes prêts et nous avons les ressources pour répondre à tous les besoins qui pourraient survenir après la tempête”, a déclaré le gouverneur.

Disney World et Universal Orlando Resort ont annoncé qu’ils n’ouvriraient probablement pas comme prévu jeudi. Près de deux douzaines de districts scolaires fermaient des écoles et 15 abris avaient ouvert le long de la côte est de la Floride, a déclaré le gouverneur.

Certaines parties de la Floride ont été dévastées par l’ouragan Ian, qui a frappé comme une tempête de catégorie 4. Ian a détruit des maisons et endommagé des cultures, y compris des orangeraies, dans tout l’État – des dommages auxquels beaucoup sont encore confrontés – et a envoyé une onde de tempête pouvant atteindre 13 pieds (4 mètres) à terre, provoquant des destructions généralisées.



Frisaro a rapporté de Fort Lauderdale. Curt Anderson à Saint-Pétersbourg a contribué à cette histoire.