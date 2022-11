La tempête tropicale Nicole renverse des maisons dans l’océan

WILBUR-BY-THE-SEA, Floride –

La tempête tropicale Nicole a fait basculer plusieurs maisons dans l’océan Atlantique jeudi et a menacé une rangée de condominiums de grande hauteur dans des endroits où l’ouragan Ian a emporté la plage et détruit les digues il y a seulement quelques semaines.

“Plusieurs maisons côtières à Wilbur-by-the-Sea se sont effondrées et plusieurs autres propriétés sont en danger imminent”, a déclaré le shérif du comté de Volusia, Mike Chitwood, dans un message sur les réseaux sociaux. Il a déclaré que la plupart des ponts vers les propriétés en bord de mer avaient été fermés à tout le personnel sauf essentiel et qu’un couvre-feu avait été mis en vigueur.

Wilbur-by-the-Sea est une communauté non constituée en société sur une île-barrière avec uniquement des maisons en bord de mer. Juste à côté, à Daytona Beach Shores, une bande de condominiums de grande hauteur a été évacuée avant l’atterrissage de Nicole, et bien qu’ils soient restés debout après la tempête, leur avenir dépend des examens de sécurité.

L’association des propriétaires des condominiums de Marbella venait de dépenser 240 000 dollars pour reconstruire temporairement la digue détruite par Ian en septembre, a déclaré Connie Hale Gellner, dont la famille y possède une unité. La vidéo en direct des caméras du bâtiment a montré l’onde de tempête de Nicole qui l’a emporté.

“Nous savions que ce n’était pas destiné à arrêter un ouragan, mais seulement à arrêter l’érosion”, a déclaré Gellner. Mais après Nicole, la terrasse de la piscine du bâtiment “est essentiellement dans l’océan”, a déclaré Gellner. “Le problème, c’est qu’on n’a plus de plage. Donc même si on voulait reconstruire, ils condamneraient probablement le bâtiment parce que l’eau éclabousse juste contre le bâtiment.”

Nicole était tentaculaire, couvrant presque tout l’état fatigué de la Floride tout en atteignant la Géorgie et les Carolines avant l’aube jeudi. Des vents de force tempête tropicale se sont étendus jusqu’à 450 milles (720 kilomètres) du centre dans certaines directions alors que Nicole tournait vers le nord au-dessus du centre de la Floride.

Les vents de Nicole ont causé des dégâts minimes, mais son onde de tempête a été plus destructrice que par le passé car les mers montent à mesure que la glace de la planète fond en raison du changement climatique, a déclaré Michael Oppenheimer, climatologue à l’Université de Princeton. Cela s’ajoute à des inondations côtières plus importantes, qui s’écoulent plus profondément à l’intérieur des terres, et ce qui était autrefois des événements qui n’arrivaient qu’une fois par siècle se produira presque chaque année à certains endroits, a-t-il déclaré.

“Cela fait définitivement partie d’une image qui se passe”, a déclaré Oppenheimer. “Ça va se passer ailleurs. Ça va se passer partout dans le monde.”

Un homme et une femme ont été tués par électrocution lorsqu’ils ont touché des lignes électriques tombées dans la région d’Orlando, a déclaré le bureau du shérif du comté d’Orange. Nicole a également provoqué des inondations bien à l’intérieur des terres, car certaines parties de la rivière Saint-Jean étaient au niveau d’inondation ou au-dessus et certaines rivières de la région de Tampa Bay approchaient également les niveaux d’inondation, selon le National Weather Service.

Les pires dégâts semblaient se produire le long de la côte dans le comté de Volusia. Krista Dowling Goodrich, qui gère 130 maisons de location à Wilbur-By-The-Sea et Daytona Beach Shores en tant que directrice des ventes et du marketing chez Salty Dog Vacations, avait vu des arrière-cours s’effondrer dans l’océan juste avant la tempête.

Dans la foulée, les arrières d’environ sept maisons colorées le long de l’autoroute A1A avaient disparu. Une maison moderne manquait de deux chambres et d’une grande partie de son salon car l’eau clapotait sous ses fondations. Sur un mur partiellement effondré, des décorations épelaient “Béni” et “Reconnaissant”. Goodrich a éclaté en sanglots quand elle l’a vu.

“La moitié de la maison a disparu, mais nous avons réussi à sortir des photos de famille hier”, a déclaré Goodrich. “C’est écrasant quand vous voyez cela. Ce sont des gens qui travaillent dur qui sont arrivés à ce stade de leur vie et maintenant ils perdent tout.”

À Daytona Beach Shores, où les salles de bains en bord de mer attachées au bâtiment Beach Safety Ocean Rescue de la ville se sont effondrées, les responsables ont jugé plusieurs bâtiments à plusieurs étages dangereux et ont fait du porte-à-porte pour dire aux gens de saisir leurs biens et de partir.

“C’étaient de grands gratte-ciel. Donc, les gens qui ne voulaient pas partir, ils les forçaient physiquement à sortir parce que ce n’était pas sûr”, a déclaré Goodrich. “Je m’inquiète pour l’infrastructure de la zone en ce moment car une fois les digues supprimées, ils ne laisseront pas simplement les gens rentrer. … Il y aura beaucoup de personnes déplacées pendant un certain temps.”

Nicole a touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 1 vers 3 heures du matin jeudi près de Vero Beach, mais n’y a causé aucun dommage significatif, ont déclaré des responsables. Une partie d’un quai de pêche a été emportée à Lauderdale-by-the-Sea, mais le gros de la tempête a frappé au nord de son centre. À 13 heures, les vents maximums soutenus de Nicole étaient tombés à 45 mph (70 km/h) alors qu’elle se déplaçait vers Tallahassee.

Le rare ouragan de novembre a laissé le sud de la Floride ensoleillé et calme alors qu’il remontait la péninsule, mais il pourrait déverser jusqu’à 15 centimètres de pluie sur les Blue Ridge Mountains d’ici vendredi, a indiqué le centre des ouragans. Des inondations soudaines et urbaines seront possibles alors que la pluie se répandra dans l’est de la vallée de l’Ohio, le centre de l’Atlantique et la Nouvelle-Angleterre jusqu’à samedi.

Nicole a été le premier ouragan à frapper les Bahamas depuis l’ouragan Dorian, une tempête de catégorie 5 qui a dévasté l’archipel en 2019. Pour les Floridiens fatigués par la tempête, ce n’est que le troisième ouragan de novembre à frapper leurs côtes depuis le début de la tenue des registres en 1853.

Les 67 comtés de Floride étaient sous état d’urgence. Le président Joe Biden a également approuvé une déclaration d’urgence pour la tribu Seminole de Floride, ordonnant l’aide fédérale à la nation tribale. De nombreux Séminoles vivent dans six réserves à travers l’État. La tribu possède également la franchise Hard Rock Cafe, avec plusieurs de ses hôtels et casinos sur le chemin de Nicole.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi à Tallahassee qu’environ 333 000 clients étaient sans électricité en milieu de matinée, soit environ 2,9 % du total de l’État. Il a déclaré qu’il y avait 17 000 monteurs de lignes électriques prêts à commencer à rétablir le courant et que de nombreux autres actifs, y compris des bateaux de sauvetage et des véhicules, seront déployés selon les besoins.

“Nous sommes prêts et nous avons les ressources pour répondre à tous les besoins qui pourraient survenir après la tempête”, a déclaré le gouverneur.

Disney World et Universal Orlando Resort ont annoncé qu’ils n’ouvriraient probablement pas comme prévu jeudi. Près de deux douzaines de districts scolaires fermaient des écoles et 15 abris avaient ouvert le long de la côte est de la Floride, a déclaré le gouverneur.

Certaines parties de la Floride ont été dévastées par l’ouragan Ian, qui a frappé comme une tempête de catégorie 4. Ian a détruit des maisons et endommagé des cultures, y compris des orangeraies, dans tout l’État – des dommages auxquels beaucoup sont encore confrontés – et a envoyé une onde de tempête pouvant atteindre 13 pieds (4 mètres) à terre, provoquant des destructions généralisées.

