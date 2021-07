La tempête tropicale Nepartak pourrait frapper Tokyo mardi

TOKYO – Tout était question de noms dimanche aux Jeux olympiques.

Chase Kalisz. Le nageur américain qui a remporté la médaille d’or au 400 m masculin.

Horigome Yuto. Le skateur japonais qui a remporté la médaille d’or dans la compétition de rue.

Et Nepartak. La brute sans pays.

Même Simone Biles, Katie Ledecky et Caeleb Dressel ne sont pas assez grands pour l’arrêter.

Nepartak, à l’origine du nom d’un célèbre guerrier de Kosrae, est une tempête tropicale qui, le deuxième jour des Jeux de Tokyo, a contribué à élever les prévisions météorologiques au rang de sport olympique.

Si vous pariez sur le Joint Typhoon Warning Center, alors Tokyo se trouvait dans le cône de prévision redouté dimanche après-midi.

Si vous pariez sur Kurt Korte, prévisionniste officiel de la compétition olympique de surf, attendez-vous à des vagues de 5 à 7 pieds de haut lundi mais des vents qui pourraient gâcher le surf.

Si vous pariez sur la gentille femme du bureau des nouvelles du Comité international olympique, qui sommes-nous pour juger. Lorsqu’on lui a demandé si le CIO avait une mise à jour sur Nepartak, elle a sorti son téléphone et a ouvert un site de prévisions météorologiques mis en signet.

Elle avait aussi l’air maussade, alors qu’elle montrait les carrés bleus, des signes de pluie à venir lundi et mardi. Plus tard dans la journée, la compétition d’aviron prévue pour mardi a été annulée.

Cela pourrait aussi être une mauvaise nouvelle pour le softball. Mauvaise nouvelle pour le beach-volley. Mauvaise nouvelle pour tout sport pratiqué à l’extérieur, car à moins que Nepartak ne change de cap, les grands espaces ne seront pas formidables du tout.

Cependant, les surfeurs ont accueilli avec prudence l’approche de Nepartak. Ce sont les mêmes athlètes qui espéraient qu’un typhon aide à générer de plus grosses vagues.

Dimanche, les vagues modestes que les surfeurs craignaient ont entravé les débuts olympiques de leur sport. Mais il y avait de l’espoir. Nepartak, d’abord un typhon.

« Fondamentalement, pour pouvoir surfer, vous devez avoir des vents forts qui soufflent sur une grande partie de l’océan pendant une longue période », a déclaré Korte. « Si vous n’avez aucun de ces facteurs, le surf peut être assez petit. Donc cette période de l’année, c’est évidemment l’été de l’hémisphère nord, nous regardons les systèmes tropicaux comme notre principale source. »

Mais pour les surfeurs, il y a un problème potentiel avec Nepartak, ainsi que d’autres tempêtes tropicales, ou typhons et cyclones.

« Idéalement, vous le voulez assez près de l’endroit où la houle ne diminue pas de manière significative entre l’endroit où elle est générée et la plage », a-t-il déclaré, « mais aussi assez loin où vous n’êtes pas affecté négativement par les vents et les conditions et la pluie . »

Avec Nepartak rugissant, Forte, qui travaille pour une entreprise appelée Surfline, a commencé sa journée à 4 heures du matin

Les vagues pourraient atteindre 7 pieds lundi, mais des vents forts pourraient les rendre trop agitées pour tirer parti de ces vagues plus grosses, selon Kevin Willis, qui travaille également pour Surfline. Mardi, a-t-il dit, le surf pourrait être plus contestable avec des vagues encore formidables entre 4 et 7 pieds.

Mais Surfline n’offrait aucune prévision pour le softball, le beach-volley et les autres sports de plein air, car les responsables du CIO restaient à la merci de la tempête tropicale du nom du célèbre guerrier Kosrae.

« Certains sports seront touchés », a déclaré Mikato Kotani, directeur sportif du comité d’organisation de Tokyo. « Nous discutons étroitement avec les (fédérations internationales) de tout ce que nous devrions changer. »

Nepartak aura le dernier mot.