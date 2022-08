La tempête tropicale Meari frappe le Japon avec de fortes pluies et du vent

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que Meari avait touché terre dans la préfecture de Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo, dans l’après-midi, provoquant de fortes pluies soudaines et des vents violents sur une vaste zone, et déclenchant des avertissements concernant des coulées de boue et des inondations.

Meari, emballant des vents soutenus allant jusqu’à 72 kilomètres (45 miles) par heure, est passé au-dessus de Shizuoka et se déplaçait à une vitesse d’environ 20 kilomètres (12 miles) par heure et devait continuer vers le nord avant de virer vers l’est, se balançant sur le Pacifique Océan tôt dimanche.

Les autorités ont mis en garde contre le fait de s’approcher des rivières ou d’autres eaux, car les niveaux peuvent monter soudainement. Les précipitations devraient s’aggraver à Tokyo et dans les régions au nord de Tokyo dans la soirée, ont-ils déclaré. Des avertissements d’inondations, de vents violents et de fortes pluies ont été émis pour la région de Tokyo.

Le festival Rock in Japan 2022, qui a débuté il y a une semaine dans la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo, a annulé l’événement de samedi, dernier jour du festival en plein air, et a promis le remboursement des billets.

All Nippon Airways a annulé certains vols locaux en réponse à la tempête. La compagnie low-cost Skymark Airlines a également annulé certains vols. Les services de trains à grande vitesse ont été retardés et les limites de vitesse dans les tunnels de Shizuoka ont été temporairement abaissées par mesure de précaution. Des sections de l’autoroute Tomei, qui relie Tokyo à Nagoya, ont été temporairement bloquées en raison des fortes pluies.

La troisième plus grande économie du monde a souvent vu des morts et des blessés causés par des tempêtes saisonnières et des pluies torrentielles qui endommagent les barrages, font sauter les toits et font tomber les lignes électriques.