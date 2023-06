La tempête tropicale Mawar déclenche des inondations et des coulées de boue au Japon alors que la pluie s’intensifie

La tempête tropicale Mawar a apporté jusqu’à 10 pouces de pluie au Japon jusqu’à présent et a déclenché des coulées de boue et des inondations dans les régions du centre et de l’ouest du pays.

Les piétons de Tokyo agrippaient des parapluies alors que des vents violents soufflaient des branches d’arbres et que la pluie battait les rues.

La tempête tropicale a soutenu des vents allant jusqu’à 51 mph au 2 juin 2023, selon l’Agence météorologique japonaise.

De fortes pluies intensifiées par la tempête tropicale Mawar sont tombées vendredi sur le principal archipel du Japon, interrompant les trains et déclenchant des inondations et des coulées de boue dans les régions du centre et de l’ouest où les habitants ont été invités à faire preuve de prudence ou à évacuer.

Jusqu’à 10 pouces de pluie étaient prévus dans certaines parties de l’ouest et du centre du Japon jusqu’à samedi soir. Plus de 1,27 million d’habitants des zones vulnérables, notamment dans les préfectures de Mie, Wakayama, Aichi et Shizuoka, dans le centre du Japon, ont été avertis d’éventuelles inondations et coulées de boue et invités à se rendre dans des centres d’évacuation dès vendredi après-midi, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes. .

Des vidéos télévisées montraient des rivières gonflées dans des zones résidentielles de la ville de Wakayama, dont une où l’eau brune montait jusqu’au fond d’un pont. Selon la télévision publique NHK, deux personnes auraient été emportées par les rivières en crue.

À Tokyo, les quelques piétons dans les rues pluvieuses agrippaient des parapluies alors que les vents soufflaient sur les branches des arbres. Des routes ont été inondées dans le quartier ouest de la ville de Setegaya. Les cours de l’après-midi ont été annulés dans certaines écoles et les opérations de ferry dans la baie de Tokyo ont été interrompues pour le reste de vendredi.

Des avertissements de fortes pluies et de coulées de boue ont également été émis dans la ville voisine de Yokohama, où un certain nombre de centres d’évacuation ont été ouverts. Un glissement de terrain dans un quartier résidentiel a bloqué une partie d’une rue de la ville de Kawasaki.

Dans la ville centrale de Toyohashi, les autorités chargées des incendies et des catastrophes ont reçu plus de 200 rapports d’inondations, a indiqué la NHK.

Les trains super-express Shinkansen ont été suspendus entre Tokyo et Shin Osaka dans l’ouest du Japon en raison de fortes pluies, selon Central Japan Railway Co. Les vols et les ferries dans le sud du Japon ont également été annulés en raison de vents violents persistants. Plus de 17 500 foyers dans sept des neuf préfectures desservies par Tokyo Electric Power Company Holdings ont perdu l’électricité.

Mawar est resté bien au large de l’océan Pacifique, mais ses vents étaient suffisamment forts au passage d’Okinawa pour causer des blessures. Une femme âgée qui est tombée a eu une grave blessure à la tête dans la ville de Nishihara, tandis que les blessures de sept autres personnes étaient légères.

La tempête tropicale avait soutenu des vents allant jusqu’à 51 mph vendredi après-midi et soufflait d’est-nord-est à 15 mph, a indiqué l’Agence météorologique japonaise. C’était près de l’île d’Amami-Oshima, à environ 930 milles au sud-ouest de Tokyo.

L’air chaud et humide de la tempête tropicale intensifiait les pluies saisonnières et une bande de fortes pluies planait au-dessus des îles, a indiqué l’agence météorologique.

Mawar a largement contourné Taïwan et les Philippines plus tôt cette semaine. Il a envoyé des vagues se briser sur la côte est de Taïwan et apporté de fortes pluies dans le nord des Philippines, bien qu’aucun dommage majeur n’ait été signalé.

Mawar a été le typhon le plus puissant à avoir frappé Guam en plus de deux décennies. Mercredi, seulement 28% de l’électricité avait été rétablie et environ la moitié du système d’eau était opérationnel, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Il y a eu de longues files d’attente pour le gaz et les responsables estiment qu’il faudra quatre à six semaines avant que le courant ne soit complètement rétabli. La FEMA ne savait pas encore exactement combien de maisons avaient été détruites.