La tempête tropicale Mawar apporte de fortes pluies et un risque de glissement de terrain sur les îles du sud du Japon lors de son passage

NAHA, Japon (AP) – Une tempête tropicale affaiblie Mawar a apporté de fortes pluies sur les principales îles du sud du Japon vendredi après avoir traversé l’archipel d’Okinawa et blessé plusieurs personnes.

Les résidents des zones vulnérables ont été avertis du potentiel d’inondations et de glissements de terrain, et des dizaines de vols locaux ont été annulés pour la journée. Sur Okinawa, des vents violents ont continué à souffler et huit personnes ont été blessées. Une femme âgée qui est tombée a eu une grave blessure à la tête dans la ville de Nishihara, mais les autres blessures étaient légères.

Autrefois un super typhon, Mawar avait des vents soufflant jusqu’à 90 km/h (56 mph) alors qu’il se déplaçait à l’est d’Okinoerabujima au-dessus de l’océan Pacifique, a indiqué l’Agence météorologique japonaise.

Alors que les dommages causés par le vent étaient limités, l’air chaud et humide de la tempête tropicale intensifiait les pluies saisonnières, menaçant les inondations et les coulées de boue, a indiqué l’agence météorologique.

Jusqu’à 35 centimètres (1,1 pied) de pluie étaient prévus au cours des prochaines 24 heures jusqu’à samedi matin. L’agence a émis des avertissements d’inondations et de coulées de boue dans certaines parties du sud-ouest du Japon, avertissant les résidents à proximité des rivières et des collines de faire preuve de prudence.

Mawar a largement contourné Taïwan et les Philippines après avoir traversé Guam la semaine dernière. Il a envoyé des vagues se briser sur la côte est de Taïwan et apporté de fortes pluies dans le nord des Philippines, bien qu’aucun dommage majeur n’ait été signalé.

Le Japon avait déployé un certain nombre d’intercepteurs sol-air PAC-3 sur les îles du sud pour un lancement de fusée nord-coréen, mais certains d’entre eux ont été maintenus sur la base au lieu d’être installés aux emplacements prévus en raison des mesures de sécurité avant le typhon. Un lancement mercredi a échoué, mais la Corée du Nord a l’intention de réessayer.

L’armée américaine, qui a des troupes stationnées dans plusieurs installations à Okinawa, suivait de près la tempête.

Mawar a frappé Guam la semaine dernière en tant que typhon le plus puissant à avoir frappé le territoire américain du Pacifique en plus de deux décennies. Mercredi, seulement 28% de l’électricité avait été rétablie et environ la moitié du système d’eau était opérationnel, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Il y a eu de longues files d’attente pour le gaz et les responsables estiment qu’il faudra quatre à six semaines avant que le courant ne soit complètement rétabli. La FEMA ne savait pas encore exactement combien de maisons avaient été détruites.

La journaliste AP Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce reportage.

Johnson Lai et Hiroyuki Komae, The Associated Press