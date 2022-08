La tempête tropicale Ma-on se dirige vers la Chine après avoir frappé Hong Kong

BEIJING (AP) – Une tempête tropicale devrait toucher terre dans le sud de la Chine plus tard jeudi après avoir apporté de la pluie et des vents violents à Hong Kong pendant la nuit alors qu’elle passait au sud du centre financier asiatique.

Le Centre météorologique national chinois a déclaré que la tempête tropicale Ma-on se dirigeait vers le nord-ouest à 30 kilomètres (19 miles) par heure et devrait atteindre la côte de la province du Guangdong vers midi, puis s’affaiblir en se déplaçant vers l’intérieur des terres vers la région du Guangxi, la province du Yunnan et le nord du Vietnam. .

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré qu’une personne avait été blessée et que des inondations et un arbre tombé avaient été signalés. Environ 140 personnes avaient cherché refuge dans des abris temporaires installés dans la ville, selon un communiqué du gouvernement. Les écoles ont été fermées au moins le matin.

Dans le Guangdong, plusieurs villes ont suspendu le service de train à grande vitesse et de ferry et évacué les travailleurs sur des projets offshore. L’aéroport de Shenzhen, un centre technologique chinois qui borde Hong Kong, a annulé jeudi tous les vols de 3h00 à 14h00.

Ma-on, qui signifie selle de cheval en chinois, a balayé le nord des Philippines plus tôt cette semaine, blessant au moins trois personnes et déplaçant des milliers de personnes. Les cours ont été suspendus et les bureaux du gouvernement fermés dans la capitale, Manille.

La tempête frappe la Chine alors que de nombreuses régions sont confrontées à une grave sécheresse provoquée par des températures record qui ont flétri les cultures et réduit l’approvisionnement en électricité et en eau potable.

The Associated Press