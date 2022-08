La tempête tropicale Ma-on apporte des conditions météorologiques extrêmes alors qu’elle touche terre dans le sud de la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La tempête tropicale Ma-on a touché terre jeudi dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, après avoir apporté de la pluie et des vents violents à Hong Kong, où la bourse a été fermée pour la séance du matin en raison de la tempête.

Les habitants des zones côtières autour de la ville de Maoming ont été invités à rester à l’écart du rivage jeudi matin alors que le typhon est arrivé à 10h30.

Ma-on emballait des vents soutenus de 73 miles par heure et se déplaçait lentement vers le nord-ouest à environ 15 miles par heure, a déclaré le Centre de service public météorologique du Guangdong. Il a noté que la tempête avait touché terre comme un typhon mais s’affaiblissait régulièrement.

La tempête était estimée à environ 236 miles à l’ouest de Hong Kong à 14h00, selon l’Observatoire de Hong Kong.

Ma-on devrait s’affaiblir à mesure qu’il se déplace vers l’intérieur des terres vers la région du Guangxi, la province du Yunnan et le nord du Vietnam.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré qu’une personne avait été blessée et que des inondations et un arbre tombé avaient été signalés. Environ 140 personnes avaient cherché refuge dans des abris temporaires installés dans la ville, selon un communiqué du gouvernement. Les écoles ont été fermées au moins le matin.

Jeudi matin, l’Observatoire de Hong Kong a abaissé son signal d’avertissement de typhon n ° 8 à un signal n ° 3, avertissant de vents violents entre 25,4 et 38,5 mph.

Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., l’opérateur de la bourse de la ville, a déclaré dans un communiqué avoir retardé la négociation d’actions et de produits dérivés au cours de la séance du matin. Les échanges ont repris à 13h

Dans le Guangdong, plusieurs villes ont suspendu le service de train à grande vitesse et de ferry et évacué les travailleurs sur des projets offshore. L’aéroport de Shenzhen, un centre technologique chinois qui borde Hong Kong, a annulé jeudi tous les vols de 3h00 à 14h00.

Les autorités philippines ont fait état d’au moins trois morts et quatre blessés, principalement après avoir été touchés par des chutes d’arbres, après que la tempête a balayé le nord du pays plus tôt cette semaine.

Plus de 10 000 personnes ont été déplacées et les écoles publiques et les bureaux du gouvernement ont été fermés pendant deux jours à Manille et dans plusieurs provinces périphériques en raison de rafales de vent et de fortes pluies.

Ma-on, qui signifie selle de cheval en chinois, frappe la Chine alors que de nombreuses régions sont confrontées à une grave sécheresse provoquée par des températures record qui ont flétri les cultures et réduit l’approvisionnement en électricité et en eau potable.