La tempête tropicale Lisa se forme et se dirige vers Belize

Au cours d’une saison moyenne des ouragans dans l’Atlantique, seulement 5 ou 6 % de l’activité d’une saison tombe après le 31 octobre. En fait, la saison des ouragans touche généralement à sa fin. Mais cette année, l’ambiance toujours capricieuse ne tient pas compte du calendrier, et une nouvelle tempête tropicale est née dans les Caraïbes.

La tempête devrait progressivement s’intensifier pour devenir un ouragan de catégorie 1 de mardi à mercredi avant de frapper l’Amérique centrale. Le Hurricane Center prévoit un atterrissage quelque part au Belize, bien que la péninsule mexicaine du Yucatán, le Honduras, le Guatemala et le Salvador puissent tous s’attendre à des impacts sous la forme de fortes pluies.

Lisa est la 12e tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique 2022. À l’approche de la saison, les experts ont pratiquement unanimement prévu une activité supérieure à la moyenne, mais la saison à ce jour accuse un retard d’environ 27 % par rapport à la moyenne du 31 octobre. C’est selon une métrique appelée ACE, ou Accumulated Cyclone Energy. Il mesure la quantité d’énergie que les tempêtes d’une saison récoltent des eaux chaudes de l’océan et dépensent sous forme de vents destructeurs.

Environ la moitié de l’ACE de cette saison a été réalisée par Fiona et Ian, qui ont tous deux culminé au statut de catégorie 4. Le premier a claqué le Canada maritime comme la plus forte tempête jamais enregistrée au pays, tandis que Ian a démoli la plage de Fort Myers après avoir lancé une onde de tempête de 15 pieds à terre.

Le système maintenant et où il va

Alors qu’un mouvement général vers l’ouest est prévu, des changements sporadiques dans la trajectoire projetée sont possibles au cours des 12 à 18 prochaines heures, car les modèles météorologiques ont du mal à déterminer exactement où, dans l’enveloppe plus large de rotation, le centre de bas niveau du système se consolidera.

Lisa est sur le point de se renforcer car elle passera au-dessus d’eaux océaniques exceptionnellement chaudes avec des températures de surface comprises entre le milieu et le haut des années 80. En fait, le nord-ouest des Caraïbes contient le plus grand « contenu de chaleur océanique » de l’Atlantique ; c’est comme du carburant à indice d’octane élevé pour une tempête.

Cela seul soutiendra le renforcement, mais le National Hurricane Center écrit également que «les vents de niveau supérieur sont prévus par les modèles mondiaux pour devenir de plus en plus [clockwise] ce qui devrait améliorer l’écoulement dans la région.

En d’autres termes, des vents dans le sens des aiguilles d’une montre à haute altitude aideront à évacuer efficacement l’air « d’échappement » loin de la tempête. Plus il y a d’air évacué par le haut, plus l’air chaud et humide que la tempête peut ingérer par le bas est important.