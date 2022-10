La tempête tropicale Lisa se forme dans les Caraïbes et devrait se développer

MEXICO CITY (AP) – La tempête tropicale Lisa s’est formée lundi dans les Caraïbes au sud de la Jamaïque et des îles Caïmans et devrait toucher terre, probablement sous la forme d’un ouragan, en Amérique centrale plus tard dans la semaine.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Lisa avait des vents maximums soutenus de 40 mph (65 km/h) et se déplaçait vers l’ouest à 14 mph (22 km/h). Le centre de la tempête était situé à environ 175 milles (285 kilomètres) au sud de Kingston, en Jamaïque.

The Associated Press