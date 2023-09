La tempête tropicale Lee se forme dans l’Atlantique et devrait devenir un ouragan majeur se dirigeant vers les Caraïbes

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — La tempête tropicale Lee s’est formée mardi dans l’océan Atlantique et devrait devenir un ouragan majeur à l’approche des Caraïbes d’ici le week-end, ont indiqué les prévisionnistes.

La tempête était située à environ 1 230 milles (1 980) kilomètres à l’est des Petites Antilles mardi soir. Il avait des vents maximums soutenus de 50 mph (85 km/h) et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 16 mph (26 km/h), selon le National Hurricane Center de Miami.

Il devrait se transformer en un ouragan « extrêmement dangereux » d’ici vendredi, alors qu’il se déplacera sur des eaux très chaudes et passera juste au nord-est de la région des Caraïbes, a indiqué le centre.

Les prévisions préliminaires ne prévoient aucun atterrissage, même si le centre a averti qu ‘ »il est trop tôt pour déterminer exactement à quelle distance ce système sera proche des îles sous le vent ».

Lee est la douzième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre.

En août, la National Ocean and Atmospheric Administration a mis à jour ses prévisions et a averti que la saison des ouragans de cette année serait supérieure à la normale. Entre 14 et 21 tempêtes nommées sont prévues. Parmi ceux-ci, six à 11 pourraient devenir des ouragans, et deux à cinq d’entre eux pourraient devenir des ouragans majeurs.

Dans le Pacifique, la tempête tropicale Jova a continué de se renforcer au large de la côte sud-ouest du Mexique, mais ne représentait aucune menace pour les terres. Jova avait des vents de 110 km/h et devait se transformer en ouragan mercredi, selon le National Hurricane Center. Il se trouvait à environ 1 085 kilomètres au sud de la pointe sud de la Basse-Californie et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 9 mph (15 km/h).

The Associated Press