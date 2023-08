La tempête tropicale Khanun s’approche de la péninsule coréenne, provoquant des évacuations et des précautions

Le sud de la Corée du Sud connaît une intensification des pluies et des vents alors que la tempête tropicale Khanun se rapproche de la péninsule coréenne.

Avec l’arrivée imminente de la tempête, des inquiétudes importantes ont surgi concernant les dommages potentiels étendus causés par les inondations, les glissements de terrain et les ondes de marée.

Le président Yoon Suk Yeol a exhorté les autorités à prendre des mesures agressives de prévention des catastrophes et d’évacuation, soulignant le danger potentiel que représente Khanun.

Les pluies et les vents se sont intensifiés mercredi dans le sud de la Corée du Sud alors qu’une tempête tropicale se rapprochait de la péninsule coréenne, où elle devait s’abattre sur les principales zones urbaines.

Des dizaines de vols et de services de ferry ont été cloués au sol et des dizaines de milliers de navires de pêche évacués vers les ports alors que les responsables gouvernementaux s’inquiétaient des dommages potentiellement énormes causés par les inondations, les glissements de terrain et les raz-de-marée provoqués par les vents violents.

La tempête, nommée Khanun, gagnait en force alors qu’elle se déplaçait lentement vers le pays, a indiqué l’agence météorologique sud-coréenne, les régions du sud et de l’est ressentant de plus en plus sa force.

Khanun devrait atteindre l’île de villégiature méridionale de Jeju quelques heures plus tard, puis atterrir près du port continental de Tongyeong jeudi matin.

L’agence affirme que Khanun pourrait avoir un impact punitif car il traversera probablement le centre du pays pendant plusieurs heures, l’œil de la tempête effleurant la capitale Séoul, tout en emportant des vents soufflant à 56 à 97 mph.

La tempête devrait déverser 4 à 16 pouces de pluie dans les régions du sud et du centre et jusqu’à 24 pouces dans les régions montagneuses de l’est du pays jusqu’à vendredi. Il sera plus faible en soufflant sur la Corée du Nord tôt dans la journée.

L’administration météorologique coréenne a mesuré les vents maximaux de Khanun à 82 mph à 19h10 mercredi, alors qu’il traversait les eaux à 155 miles au sud-est de Jeju tout en se déplaçant vers le nord à une vitesse de 8,6 mph.

Les vents devenaient de plus en plus forts dans les régions du sud du pays à partir de 19 heures, soufflant à un maximum de 60 mph dans les eaux au large de Tongyeong et de 59 mph dans le port continental sud-ouest de Yeosu tout en versant 5,5 pouces de pluie dans certaines zones de Jeju.

Les vents se sont également levés à Busan, une grande ville portuaire du sud-ouest du continent, où les piétons ont eu du mal à tenir leur parapluie. Sur les plages de la ville, les travailleurs dégonflaient et attachaient des tubes de natation aux arbres et installaient des sacs de sable et des boucliers anti-inondation devant les bâtiments.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé les responsables à être agressifs avec les mesures de prévention des catastrophes et les évacuations tout en soulignant les dangers posés par la tempête, qui survient quelques semaines seulement après que les régions du centre et du sud ont été pilonnées par des pluies torrentielles qui ont déclenché des crues éclair et des glissements de terrain qui ont tué à moins 47 personnes.

Lors d’une réunion d’urgence mercredi, Yoon a exprimé sa crainte que Khanun puisse infliger d’énormes dégâts car il devait se déplacer lentement à travers le pays tout en conservant une grande partie de sa force pendant des heures. Il a appelé les responsables à « mobiliser pleinement toutes les ressources disponibles » pour minimiser les blessures et les décès.

Le Japon a mesuré Khanun comme une violente tempête tropicale avec des vents soutenus de 67 mph et des rafales plus fortes. Des avertissements de conditions orageuses, d’inondations potentielles et d’autres risques ont été émis pour la partie sud-ouest de l’île de Kyushu, au sud du Japon, et les zones voisines.

Dans la préfecture de Kagoshima à Kyushu, 12 000 foyers étaient privés d’électricité mercredi tandis que plus de 1 800 personnes se sont réfugiées dans des centres communautaires, des hôtels et d’autres installations à proximité. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, après être tombées ou avoir été heurtées par des objets volants. Les opérations ferroviaires régionales ont été interrompues, tout comme les vols et les services de ferry reliant la préfecture à d’autres villes japonaises.

Jusqu’à 12 pouces de pluie sont attendus à Kyushu et sur l’île voisine de Shikoku jusqu’à jeudi soir, selon l’Agence météorologique japonaise, qui a mis en garde les habitants contre les coulées de boue, les inondations et les vents violents.

En tant que typhon plus fort la semaine dernière, Khanun a frappé Okinawa et d’autres îles japonaises, causant des blessures et des dégâts.

La Korea Airport Corporation a déclaré qu’au moins 144 vols à destination et en provenance de Jeju avaient été annulés à 11 heures à l’approche de Khanun. Les services de ferry reliant l’île aux ports du continent ont également été annulés tandis que les autorités ont fermé au moins 39 routes, 26 parkings au bord de la rivière et 613 sentiers de randonnée dans tout le pays dans le cadre de mesures préventives plus larges.

Lee Hak-beom, un responsable des garde-côtes coréens, a déclaré que tous sauf 200 des 64 000 navires de pêche immatriculés dans le pays avaient évacué vers les ports mercredi matin.

Khanun a forcé la Corée du Sud à évacuer le Jamboree Scout Mondial qui se déroulait dans un camping côtier du comté de Buan, au sud-ouest. Quelque 37 000 éclaireurs ont dû être relocalisés mardi.

Alors que les organisateurs sud-coréens affirment que le Jamboree se poursuivra sous forme d’événements et d’activités culturelles, toutes les activités de plein air seront interdites à partir de jeudi jusqu’à ce que la tempête passe.

Un concert de K-Pop est prévu vendredi à Séoul pour accompagner la cérémonie de clôture, mais Lee Sang-min, ministre sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité, a admis que la tempête pourrait compliquer les préparatifs.

« Si le typhon a encore une influence d’ici là … et que les conditions ne sont pas idéales pour soutenir le déroulement d’un concert, alors nous devrons envisager d’annuler avant tout », a déclaré Lee lors d’un briefing.

Les médias d’État nord-coréens ont déclaré mercredi que les autorités employaient des mesures pour protéger les usines contre d’éventuels dommages causés par les tempêtes, notamment en préparant des sacs de sable, en examinant les systèmes de pompage et en mettant en place des plans d’urgence pour évacuer les machines et les travailleurs importants en cas d’inondation.