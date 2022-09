La tempête tropicale Kay déverse de la pluie sur la péninsule mexicaine de Baja

MEXICO CITY (AP) – La tempête tropicale Kay a déversé de fortes pluies sur une péninsule peu peuplée de la côte pacifique du Mexique alors qu’elle s’affaiblissait en se recroquevillant vers la mer, et elle devait apporter de la pluie dans l’extrême sud de la Californie d’ici le week-end.

L’œil de Kay a débarqué sous forme d’ouragan près de Bahia Asuncion au Mexique dans l’État de Baja California Sur jeudi après-midi, mais le soir, c’était une tempête tropicale avec des vents maximums soutenus de 70 mph (110 km/h).

Kay est ensuite revenu sur des eaux ouvertes et plus fraîches et on prévoyait qu’il continuerait de s’affaiblir. La tempête était centrée à environ 40 miles (65 kilomètres) au nord de Punta Eugenia jeudi soir et se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 14 mph (22 km/h).

Le National Hurricane Center des États-Unis à Miami a déclaré qu’il y avait une chance que les bandes extérieures de la grande tempête apportent de fortes pluies – et peut-être des crues soudaines – dans des parties arides du sud de la Californie et du sud-ouest de l’Arizona vendredi soir et samedi.

Ivory Small, météorologue au Service météorologique national de San Diego, a déclaré que la tempête devrait affecter la région du comté de San Diego avec un peu moins de force qu’une tempête tropicale. Alors que l’œil resterait bien au large, il a déclaré que les vents seraient comparables à ceux d’un Santa Ana modéré et pourraient être suffisamment forts pour abattre des branches d’arbres.

Environ un pouce de pluie était prévu pour la côte et plus de quatre pouces dans les montagnes, “ce qui représente beaucoup de pluie pour septembre”, a-t-il déclaré. La tempête pourrait également commencer à faire baisser les températures autour de San Diego, qui a fait l’objet d’un avertissement de chaleur excessive.

La dernière fois qu’un ouragan ou une tempête tropicale s’est approché de San Diego, c’était Nora en 1997, qui est entrée aux États-Unis sous la forme d’une tempête tropicale près de Yuma, en Arizona, et a également provoqué un pouce de pluie dans la région de San Diego, a déclaré Small.

Le gouvernement de l’État de Baja California Sur a déclaré que plus de 1 600 personnes avaient été évacuées vers des abris avant que Kay ne frappe. Il a dit que certains ruisseaux avaient monté et fermé certaines routes. Des glissements de terrain auraient coupé certaines routes de la péninsule, mais aucun blessé n’a été signalé.

Le maire de la ville de Mulege, dans le golfe de Californie, a déclaré jeudi matin que sa ville était sans eau depuis mercredi.

Pendant ce temps, l’ouragan Earl a tourbillonné au-dessus des eaux libres de l’océan Atlantique et est passé au sud-est des Bermudes jeudi soir après s’être affaibli après une importante tempête de catégorie 3.

Earl était centré à environ 95 miles (150 kilomètres) au sud-est des Bermudes jeudi soir. Il avait des vents maximums soutenus de 90 mph (150 km/h) et se déplaçait vers le nord-nord-est à 15 mph (24 km/h).

Le ministre de la Sécurité nationale de l’île, Michael Weeks, a déclaré plus tôt que les services publics et les bureaux du gouvernement continueraient de fonctionner, mais a averti les habitants de se préparer aux conditions de tempête tropicale.

“Les Bermudes ressentiront certainement les effets d’Earl, nous devons donc nous garder de la complaisance”, a-t-il déclaré.

Weeks a également mis en garde contre les inondations dans les zones basses et a noté que les autorités avaient ouvert un abri gouvernemental.

