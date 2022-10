La tempête tropicale Karl se développe dans la baie de Campeche et devrait inonder le Mexique

S’il semble que la tempête tropicale Karl se soit développée pratiquement du jour au lendemain, c’est parce qu’elle l’a fait. Lundi, le National Hurricane Center a estimé qu’une zone désorganisée d’averses et d’orages dans le sud-ouest du golfe du Mexique avait à peine 10% de chances de devenir une tempête nommée. Le mardi soir, c’était Karl.

Désormais, des veilles de tempête tropicale sont en vigueur de Tuxpan à Frontera, le long de la côte est du Mexique, où des vents violents et des pluies torrentielles sont attendus plus tard dans la semaine. Quelques totaux de précipitations pourraient approcher un pied, ce qui, selon le Centre national des ouragans, pourrait entraîner « des inondations soudaines avec des coulées de boue en terrain plus élevé ».

Des vagues agitées sont également prévues, les courants de retour menaçant le long des plages de la région. La tempête devrait toucher terre entre vendredi soir et samedi matin, bien que des averses en rafales pourraient commencer à se déplacer à terre jeudi.

Bien que Karl ne devrait pas poser de problème pour le Lower 48, il s’agit d’un nom de plus sur la liste de noms 2022 de l’Organisation météorologique mondiale pour l’Atlantique. Malgré la récente hausse de l’activité, la saison est encore d’environ 20 % en retard sur la moyenne, défiant les appels généralisés à une saison chargée.

Une étude révèle que le changement climatique apporte des pluies plus intenses aux États-Unis

Comme référence pour l’activité saisonnière globale des ouragans, les météorologues s’appuient sur une mesure connue sous le nom d’ACE, ou Accumulated Cyclone Energy, qui prend en compte l’intensité et la durée des tempêtes. Jusqu’à présent, les tempêtes de cette saison ont dépensé 82,2 unités ACE sur leurs vents forts, contre une moyenne depuis le début de la saison plus proche de 103,6 unités. L’ACE est proportionnel au carré de la vitesse du vent, ce qui signifie que les tempêtes plus fortes sont pondérées de manière exponentielle plus que leurs homologues plus faibles.

Environ la moitié de l’ACE de cette saison a été brûlée par seulement deux tempêtes – Ian et Fiona, cette dernière ayant passé environ quatre jours en tant que géant haut de gamme de catégorie 3 ou 4 avant de s’abattre sur la Nouvelle-Écosse.

Du point de vue de la nombre prévu de tempêtes jusqu’au 12 octobre sur la base des moyennes historiques, cette saison est en fait très proche de la normale. À ce stade, nous avons vu 11 tempêtes nommées, 5 ouragans et 2 ouragans majeurs, contre des moyennes de 12, 5 et 2, respectivement.

À 10 h, heure centrale, Karl était centré à environ 200 milles au nord-nord-est de Veracruz, au Mexique. Karl rampait vers le nord à 3 mph, avec des vents maximums soutenus d’environ 45 mph.

Vers 4 heures du matin, heure centrale, une bouée NOAA au nord-est du centre de Karl a signalé des vents soutenus de 38 mph – à seulement 1 mph de la force de la tempête tropicale – et une rafale à 42 mph. Cela renforce la confiance que des vents soutenus dépassant le seuil de 39 mph sont certainement présents quelque part dans le noyau interne de Karl.

Les vents de force tempête tropicale s’étendent à un peu plus de 100 milles du centre de Karl, ce qui en fait une tempête assez importante, même si elle n’est pas particulièrement intense.

Sur l’imagerie satellite, il est apparu qu’une grande partie du mauvais temps de Karl était concentrée à l’est du centre. Les teintes rouges et blanches plus foncées sur le satellite infrarouge représentent des sommets de nuages ​​extrêmement froids, et donc hauts.

Karl a presque atteint un plateau en intensité et devrait rester une tempête tropicale banale pour le lendemain environ. Il dérivera lentement vers l’ouest ou l’ouest-sud-ouest mercredi avant de s’incurver davantage vers le sud-sud-ouest jeudi.

Un éventuel atterrissage est probable jeudi à Veracruz, au Mexique. Des vents en rafales à 45 ou 50 mph et une légère onde océanique, combinés à des courants de retour dangereux, existeront en tant que dangers secondaires – la principale préoccupation étant les fortes pluies d’inondation.

Le National Hurricane Center prévoit un large 3 à 7 pouces, avec des totaux localisés de 12 pouces à Veracruz et Tabasco.

Un processus de formation inhabituel

Une caractéristique importante de la façon dont le débit est modulé dans la baie de Campeche est l’apparition d’un jet de barrière qui entraîne une amélioration du débit nord à basse altitude parallèle aux montagnes de la Sierra Madre. L’écoulement de fond à basse altitude d’est est bloqué par des montagnes et tourné vers le sud. pic.twitter.com/WConhQDhTe — Philippe Papin (@pppapin) 12 octobre 2022

Karl est apparu d’une manière plutôt détournée – il a été essentiellement planté par la convection restante, ou un morceau d’activité orageuse pincée, de Julia désintégrée depuis. Julia a touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 1 au Nicaragua dimanche, s’affaiblissant progressivement alors qu’il sautait la ligne de partage des continents et se courbait vers le nord-ouest dans le Pacifique – bien que sa large enveloppe de tempête s’étende sur des centaines de kilomètres.

Ce groupe d’orages résiduels a pris sa propre vie, capitalisant sur les eaux chaudes de l’océan et s’épanouissant dans le sillage de vents d’altitude favorablement faibles. La forme en forme de cuvette de la baie de Campeche a probablement amélioré la consolidation de la vorticité, ou rotation, et accéléré la formation de Karl.