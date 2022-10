La tempête tropicale Karl s’approche du sud du Mexique avec de fortes pluies

La tempête tropicale Karl s’est soudainement développée dans la baie de Campeche mardi. Il se rapproche maintenant du sud du Mexique, ce qui risque de provoquer des rafales de vent et de fortes pluies. Des avertissements de tempête tropicale sont en vigueur de Coatzacoalcos à Sabancuy le long de la baie de Campeche, où des conditions de tempête tropicale sont probables dans les prochaines 24 à 36 heures. La vitesse lente de Karl jusqu’à présent a rendu la prédiction de sa trajectoire et de ses impacts éventuels un peu difficile. Bien qu’elle ait probablement plafonné en intensité et ne sera pas une grande éolienne, de fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans les États mexicains de Veracruz, Tabasco, Chiapas et Oaxaca.

Karl est la 11e tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique 2022. Malgré une vague chargée d’un mois ponctuée de multiples tempêtes de catégorie 4, la saison a démarré lentement. Le mois d’août s’est passé sans une seule tempête nommée, la première fois depuis 1997 que cela se produisait.

Les météorologues se réfèrent à une valeur appelée ACE, ou Accumulated Cyclone Energy, pour évaluer l’activité d’une saison. L’ACE est une mesure intégrée qui prend en compte l’intensité et la durée des tempêtes.

Un total de 83,7 unités ACE ont été produites jusqu’à présent, soit environ 19,3 % de moins que la moyenne, défiant les prévisions presque unanimes d’une saison supérieure à la moyenne. La moitié de l’ACE provient de seulement deux tempêtes – Fiona, qui a ravagé Porto Rico avant de frapper les Maritimes canadiennes, et Ian, qui a touché terre en tant que catégorie 4 haut de gamme et a tué plus de 100 personnes dans le sud-ouest de la Floride.

À 11 h, heure de l’Est, Karl se rapprochait de plus en plus de la côte. Il est niché dans la baie de Campeche et dérive vers le sud-est à 6 mph. Les vents maximums soutenus ont été estimés à 45 mph de profondeur dans le noyau de Carl.

La tempête était à environ 80 milles au nord-ouest de Ciudad del Carmen, au Mexique. Ses bandes pluviales extérieures commençaient à inonder les parties occidentales de la péninsule du Yucatán et la côte du golfe du sud du Mexique adjacent.

Sur le satellite infrarouge, il est évident que Karl est essentiellement une grande masse d’orages. Au milieu, quelques points violets et noirs peuvent être vus, indiquant des nuages ​​​​extrêmement froids. Cela représente les nuages ​​les plus hauts et les sommets les plus hauts. Les météorologues se réfèrent au courant ascendant parent en forme de bulle comme un « sommet de dépassement », car les courants ascendants des orages sont si forts qu’ils pénètrent dans la stratosphère inférieure avant de s’affaisser. C’est un signe que l’air se déplace rapidement vers le haut.

À la périphérie de la tempête, des vrilles ressemblant à des cheveux rayonnent de l’agglutination des orages. C’est un indicateur d’un écoulement sain, ou de l’air d’échappement à haute altitude sortant de la tempête et faisant face à elle. Plus une tempête évacue d’air d’en haut, plus sa pression atmosphérique peut chuter et plus elle peut ingérer d’air chaud et humide d’en bas pour s’alimenter.

Le facteur limitant avec Karl n’est pas que les températures de surface de la mer ne sont pas assez chaudes ; en fait, la baie de Campeche regorge de chaleur océanique pour supporter des tempêtes qui s’intensifient. Au lieu de cela, le cisaillement du vent, ou un changement perturbateur de la vitesse et/ou de la direction du vent avec la hauteur, conspire pour déstabiliser la tempête.

En conséquence, Karl ne se renforcera pas sensiblement. L’air sec s’enroule également autour de Karl et s’efforce de limiter son intensité. En tant que tel, il peut gagner un peu plus de punch mais devrait débarquer sous la forme d’une tempête tropicale relativement modeste. Le Centre national des ouragans prévoit un atterrissage près ou juste à l’est de Paraíso, une ville de près de 100 000 habitants, de vendredi soir à samedi matin.

Les vents le long de la côte immédiate près du centre peuvent souffler à plus de 45 mph, ce qui accompagnera un peu d’éclaboussures côtières et de courants de déchirure. La plus grande menace sera les pluies abondantes. Jusqu’à dimanche matin, Karl devrait laisser tomber un général de 2 à 5 pouces avec des totaux localisés de 10 pouces à Veracruz, Tabasco et le nord du Chiapas et Oaxaca.

“Ces pluies pourraient produire des crues soudaines, ainsi que des coulées de boue, sur des terrains plus élevés”, a écrit le National Hurricane Center.