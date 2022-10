La tempête tropicale Julia se forme et menace le Nicaragua d’ouragan

Cela fait deux semaines que le système qui allait devenir catastrophique l’ouragan Ian a traversé les Caraïbes, et maintenant il semble qu’un nouveau système tropical pourrait se développer dans son sillage. La tempête tropicale nouvellement formée Julia apporte de fortes pluies et des rafales de vent dans le nord du Venezuela et de la Colombie, et pourrait devenir un ouragan alors qu’elle se dirige vers le Nicaragua ce week-end.

Contrairement à son prédécesseur, Julia ne représentera pas la menace de recourber vers le nord et d’affecter le golfe du Mexique ou le Lower 48. L’anticyclone sur l’Amérique du Nord agira comme un garde-corps qui l’orientera plus à l’ouest.

Mais des vents destructeurs à destructeurs souffleront sur la côte du Nicaragua au cours du week-end, avec jusqu’à 15 pouces de pluie et le potentiel d’inondations soudaines et de coulées de boue « potentiellement mortelles », selon le National Hurricane Center.

Un avertissement d’ouragan est en vigueur pour San Andres, Providencia et les îles Santa Catalina en Colombie, avec une veille d’ouragan en vigueur pour la côte du Nicaragua entre Bluefields et la frontière du Honduras.

Jusqu’au début du mois de septembre, l’activité tropicale dans l’Atlantique ne tournait qu’à environ 10 % de ce qui est typique pour une saison à ce jour ; Le mois d’août a été le premier en 25 ans à passer sans qu’une seule tempête nommée ne se forme. Depuis lors, Ian et Fiona ont tous deux culminé à la force de la catégorie 4, et l’activité a basculé à 77 % de la moyenne.

En milieu de matinée, le satellite météorologique NOAA GOES East a capturé une rafale de convection, ou une activité d’averses et d’orages. C’est le signe d’un système de renforcement.

Ian avait une haute pression tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui aidait à ventiler l’air du système à des altitudes plus élevées. Cela a contribué à la sortie de Ian; plus une tempête évacue d’air d’en haut, plus sa pression atmosphérique peut chuter et plus elle peut ingérer de l’air chaud et humide d’en bas. Cela aide à se renforcer.