La tempête tropicale Julia inonde l’Amérique centrale de pluie

La police a déclaré que deux personnes sont mortes dans la ville de Guatajiagua, dans l’est du Salvador, après que de fortes pluies ont provoqué l’effondrement d’un mur de leur maison. Les rivières ont débordé et El Salvador a déclaré l’état d’urgence et ouvert 70 abris anti-tempête.

SAN SALVADOR, El Salvador – La tempête tropicale Julia a inondé le Guatemala et El Salvador de pluies torrentielles lundi après sa réapparition dans le Pacifique après le martèlement du Nicaragua.

Julia a frappé la côte centrale des Caraïbes du Nicaragua tôt dimanche sous la forme d’un ouragan avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h) et a survécu au passage sur le terrain montagneux du pays, entrant dans le Pacifique tard dans la journée sous la forme d’une tempête tropicale.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Julia était centrée à environ 40 miles (65 kilomètres) à l’ouest de San Salvador, El Salvador, et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 15 mph (24 km/h).

Le centre a déclaré que des crues soudaines et des coulées de boue potentiellement mortelles étaient possibles en Amérique centrale et dans le sud du Mexique jusqu’à mardi, la tempête devant apporter jusqu’à 38 centimètres de pluie dans des zones isolées.

Au Guatemala, deux personnes ont été portées disparues et deux ont été hospitalisées, et environ 1 300 personnes ont dû quitter leur domicile en raison des inondations et de la montée des cours d’eau.