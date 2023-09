La tempête tropicale Idalia frappe la Caroline du Nord

La tempête tropicale Idalia s’est abattue jeudi sur les Carolines avant de se diriger vers l’océan Atlantique, laissant une traînée d’inondations et de destructions dans tout le sud-est des États-Unis qui s’est étendue jusqu’à son atterrissage sous la forme d’un ouragan en Floride.

Les efforts de sauvetage et de réparation se sont poursuivis dans les zones traversées par la tempête mercredi et il n’y a pas eu de nouvelles immédiates du bilan des vents violents et des eaux inondées, mais les autorités ont dénombré au moins un mort.

La tempête a laissé jusqu’à un demi-million de clients sans électricité en Floride et dans d’autres États à un moment donné, car elle a arraché des poteaux et des lignes électriques. Pourtant, il a été beaucoup moins destructeur que prévu, n’offrant que des coups d’œil à Tampa Bay et à d’autres zones plus peuplées lorsqu’il a débarqué avec des vents de 201 km/h dans la campagne de Floride.

La tempête, qui s’affaiblissait, soufflait toujours de vents allant jusqu’à 96 km/h alors qu’elle soufflait sur la Géorgie et la Caroline du Sud mercredi soir. Il devait atteindre la côte de Caroline du Nord jeudi et se jeter dans l’océan tout au long du week-end.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui a déclaré l’état d’urgence plus tôt cette semaine à l’approche d’Idalia, avait averti les habitants des comtés côtiers et de l’est de l’intérieur de se préparer à de fortes pluies et à des inondations localisées et les avait exhortés à rester à l’écart des routes couvertes d’eau.

Une camionnette avec un drapeau américain attaché se trouve à mi-chemin dans un canal à Horseshoe Beach, en Floride, après le passage de l’ouragan Idalia le 30 août. (Rebecca Blackwell/Associated Press)

En Caroline du Sud, la tempête s’est associée aux marées royales pour envoyer l’eau de mer couler sur les dunes de sable et se déverser dans les rues en bord de mer. À Charleston, une vague d’Idalia a surmonté la digue qui protège le centre-ville, envoyant de l’eau de mer jusqu’aux chevilles dans les rues.

Les données préliminaires ont montré que la marée haute de mercredi soir a atteint un peu plus de 2,8 mètres, soit plus de 0,9 mètre au-dessus de la normale et la cinquième valeur la plus élevée dans le port de Charleston depuis la première tenue des registres en 1899.

Des groupes d’Idalia ont également apporté des tornades de courte durée. L’un d’entre eux a renversé une voiture dans la banlieue de Goose Creek, en Caroline du Sud, causant des blessures mineures, ont indiqué les autorités. Aucun dégât majeur n’a été signalé.

Après avoir traversé le golfe du Mexique, Idalia a débarqué mercredi matin près de Keaton Beach, frappant la région isolée et peu peuplée de Big Bend en Floride avec des vents puissants.

« L’enfer s’est déchaîné »

La zone, où le Florida Panhandle se courbe dans la péninsule, a vu les rues se transformer en rivières qui ont submergé les voitures et les maisons, tandis que les vents hurlants ont arraché les toits, cassé les grands arbres, envoyé des tôles voler et déchiqueté les maisons.

« L’enfer s’est déchaîné », a déclaré Belond Thomas de Perry, une ville industrielle située juste à l’intérieur des terres de la région de Big Bend. Thomas s’est enfui avec sa famille et quelques amis dans un motel, pensant que ce serait plus sûr que d’affronter la tempête chez lui. Mais le toit a été arraché et des débris se sont répandus sur sa fille enceinte, qui heureusement n’a pas été blessée, a déclaré Thomas.

Aucun décès lié à l’ouragan n’a été officiellement confirmé en Floride, mais la patrouille routière de l’État a signalé deux personnes tuées dans des accidents distincts liés aux conditions météorologiques quelques heures seulement avant qu’Idalia n’atteigne terre.

REGARDER | Idalia détruit une maison: Maison détruite par l’ouragan Idalia

Malgré cela, Idalia semblait être beaucoup moins destructrice qu’on le craignait au départ. Il a évité les grandes régions urbaines, ne frappant que des coups d’œil sur Tampa Bay et d’autres zones plus peuplées tout en concentrant sa fureur sur la section rurale de Big Bend.

Cependant, les dégâts y seraient probablement importants.

« Maintenant, c’est parti »

À Horseshoe Beach, dans le centre de Big Bend, Jewell Baggett a fouillé les décombres et les débris de la maison détruite de sa mère, trouvant quelques photos ainsi que les casseroles et poêles de sa mère.

Jewell Baggett, 51 ans, est assise sur une baignoire au milieu des décombres de la maison de Horseshoe Beach, en Floride, construite par son grand-père, que l’ouragan Idalia a réduite en décombres. (Cheney Orr/Reuters)

Son grand-père a construit la maison il y a plusieurs décennies et elle a survécu à quatre tempêtes précédentes, a-t-elle déclaré.

« Et maintenant, c’est parti », dit-elle. « Il ne reste plus rien. Quelques petits bibelots ici et là. »

Baggett, dont la mère était partie avant que la tempête ne frappe, a déclaré qu’au moins cinq ou six autres maisons avaient également été détruites.

À Tallahassee, l’électricité a été coupée bien avant l’arrivée du centre de la tempête, mais la ville a évité un coup direct. Un chêne géant à côté du manoir du gouverneur s’est divisé en deux, recouvrant la cour de débris.

Des représentants de l’État, 5 500 membres de la Garde nationale et des équipes de secours se sont mis en mode recherche et récupération, inspectant les ponts, dégageant les arbres renversés et recherchant toute personne en détresse. Plus de 30 000 travailleurs des services publics se sont rassemblés pour réparer les lignes électriques et les poteaux tombés en panne.

Les équipes de secours se préparent pour une journée de travail à la suite de l’ouragan Idalia le 31 août à Perry, en Floride. Mercredi matin, la tempête a touché terre à Keaton Beach, en Floride, en tant qu’ouragan de catégorie 3. (Sean Rayford/Getty Images)

Idalia s’était affaiblie en une tempête tropicale mercredi après-midi, mais elle avait quand même du punch alors qu’elle avançait vers la Géorgie, où un homme de Valdosta est mort lorsqu’un arbre lui est tombé dessus alors qu’il tentait d’en dégager un autre de la route, a déclaré le shérif du comté de Lowndes. » a déclaré Ashley Paulk.

Deux autres personnes, dont un adjoint du shérif, ont été blessées, a-t-il précisé.

Les autorités des Bermudes ont averti qu’Idalia pourrait frapper l’île au début de la semaine prochaine sous la forme d’une tempête tropicale. Mercredi, les Bermudes ont été frappées par les bandes extérieures de l’ouragan Franklin, une tempête de catégorie 2 qui était sur le point de passer près de l’île dans l’océan Atlantique Nord.

Le président américain Joe Biden a appelé mercredi les gouverneurs de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud et leur a dit que leurs États bénéficiaient du plein soutien de son administration, a indiqué la Maison Blanche.