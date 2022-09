La tempête tropicale Ian se renforce alors qu’elle se dirige vers Cuba, en Floride – Kelowna Capital News

Les autorités et les résidents de Floride gardaient un œil prudent sur la tempête tropicale Ian alors qu’elle grondait de manière inquiétante dans les Caraïbes dimanche, susceptible de devenir un ouragan majeur sur son chemin vers l’État.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans toute la Floride et a exhorté les habitants à se préparer à la tempête pour frapper de larges pans de l’État avec de fortes pluies, des vents violents et une mer montante.

Les prévisionnistes ne savent toujours pas exactement où Ian pourrait toucher terre, les modèles actuels le traçant vers la côte ouest de la Floride ou les régions de la mendicité, a-t-il déclaré.

“Nous allons continuer à surveiller la trajectoire de cette tempête, mais il est vraiment important de souligner le degré d’incertitude qui existe toujours”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse dimanche, avertissant que “même si vous n’êtes pas nécessairement l’œil de la trajectoire de la tempête, il va y avoir des impacts assez larges dans tout l’État.

Le Centre national des ouragans a déclaré que la tempête tropicale devrait se transformer en ouragan tard dimanche ou tôt lundi et finalement devenir un ouragan majeur avant d’atteindre l’ouest de Cuba.

Des inondations soudaines et urbaines sont possibles dans les Florida Keys et la péninsule de Floride jusqu’en milieu de semaine, puis de fortes pluies ont été possibles pour le nord de la Floride, la Floride et le sud-est des États-Unis plus tard cette semaine. L’agence a conseillé aux Floridiens de mettre en place des plans d’ouragan et de surveiller les mises à jour de l’évolution de la trajectoire de la tempête.

Le président Joe Biden a également déclaré une urgence, autorisant le Département de la sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, à coordonner les secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens. Le président a reporté un voyage prévu le 27 septembre en Floride en raison de la tempête.

Un avertissement d’ouragan était en vigueur dimanche pour Grand Cayman et les provinces cubaines d’Isla de Juventud, Pinar del Rio et Artemisa.

Les médias d’État cubains ont déclaré que les autorités d’urgence se sont réunies pour planifier l’arrivée de la tempête et préparer les évacuations, bien qu’aucune n’ait été ordonnée dimanche. La trajectoire prévue par le National Hurricane Center montre une tempête majeure frappant la partie extrême-ouest de l’île tôt mardi, à proximité des champs de tabac les plus célèbres du pays.

John Cangialosi, spécialiste principal des ouragans au centre basé à Miami, a déclaré dimanche dans une interview qu’il n’était pas clair exactement où Ian frapperait le plus durement en Floride. Les résidents devraient commencer les préparatifs, y compris la collecte de fournitures pour les pannes de courant potentielles, a-t-il déclaré.

“C’est une chose difficile à dire, restez à l’écoute, mais c’est le bon message en ce moment”, a déclaré Cangialosi. « Mais pour ceux de Floride, il est encore temps de se préparer. Je ne vous dis pas encore de monter vos volets ni de faire quoi que ce soit du genre, mais il est encore temps de vous approvisionner.

Les médias locaux de Floride ont signalé une ruée vers l’eau, les générateurs et d’autres fournitures dans certaines régions où les résidents se sont déplacés pour s’approvisionner en marchandises avant la tempête.

Kevin Guthrie, directeur de la Florida Division of Emergency Management, a déclaré que l’État avait commencé à charger des remorques avec plus de 2 millions de repas et plus de 1 million de gallons d’eau pour être prêts à être envoyés dans les zones touchées. Il a déclaré que l’État avait eu des communications fréquentes avec les gouvernements locaux et traitait les demandes de ressources.

Au Kennedy Space Center, la NASA a surveillé de près la trajectoire projetée d’Ian tout en débattant de l’opportunité de déplacer sa nouvelle fusée lunaire hors de la rampe de lancement et à l’abri. Les responsables ont déjà reporté le vol d’essai de cette semaine à la suivante à cause de la tempête.

Ailleurs, le puissant cyclone post-tropical Fiona s’est écrasé samedi en Nouvelle-Écosse dans la région du Canada atlantique, emportant des maisons dans la mer, arrachant des toits et coupant l’électricité à plus de 500 000 clients dans deux provinces.

La rédactrice de l’Associated Press, Julie Walker, a contribué à ce rapport depuis New York.

Anthony Izaguirre, Associated Press

