La tempête tropicale Hone frappe Big Island

COURTOISIE DE LA NOAA Une image satellite de Hone prise samedi soir.

La tempête tropicale Hone, avec des vents soutenus de 65 mph, devrait frapper la grande île avec des vents violents, des vagues dangereuses et des pluies torrentielles samedi jusqu’à ce matin.

Samedi soir, le Centre des ouragans du Pacifique central, qui avait émis un avertissement de tempête tropicale plus tôt dans la journée, a signalé que Hone se trouvait à 200 kilomètres au sud-sud-est de Hilo, se déplaçant vers l’ouest à 24 km/h avec des rafales allant jusqu’à 120 km/h. Sur sa trajectoire actuelle jusqu’à ce matin, Hone devrait effleurer les pentes sud de la Grande Île, avec un risque d’inondations soudaines.

Le service météorologique national a déclaré que des vents forts et soufflant en rafales d’est et des périodes de fortes averses devraient se poursuivre jusqu’à lundi alors que Hone passerait au sud des îles hawaïennes.

Samedi, à l’approche de Hone, les responsables du comté d’Hawaï ont exhorté les résidents à prendre toutes les précautions nécessaires.

« Nous demandons à chacun de rester vigilant et de donner la priorité à sa sécurité pendant cette période », a déclaré le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth, dans un communiqué. « Notre centre d’opérations d’urgence est pleinement activé et nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les agences concernées pour assurer la sécurité et le bien-être de notre communauté. Veuillez vous préparer dès maintenant et faites attention à vos voisins, en particulier à nos kupuna et à ceux qui pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire. »

En réponse à la tempête, le comté d’Hawaï a fermé la route d’accès à la vallée de Wai Pio jusqu’à nouvel ordre ; le camping de nuit dans les parcs de plage de Whittington et de Punaluu a été annulé ; et le service de bus Hele-On a été annulé pendant le week-end. Des abris publics ont été ouverts dans les lycées de Pahoa, Keaau et Waiakea, à l’école élémentaire de Mountain View et au lycée et collège d’Honokaa.

D’autres points d’intérêt autour de l’île ont été fermés à l’approche de la tempête, notamment le parc national des volcans d’Hawaï, qui a fermé les zones côtières et celles de l’arrière-pays du sommet du Mauna Loa à la randonnée d’une journée et au camping de nuit. Les responsables du parc ont déclaré que les zones rouvriraient lorsqu’il serait possible de le faire en toute sécurité.

En prévision de la tempête tropicale, le gouverneur Josh Green – peut-être par excès de prudence après les incendies meurtriers de Maui du 8 août 2023, propulsés par les vents d’une tempête de passage – a publié samedi une proclamation d’urgence à l’échelle de l’État « pour rendre les ressources de l’État disponibles selon les besoins ».

« Hone devrait provoquer des vents violents et de fortes vagues dans tout l’État, ainsi que des inondations localisées et modérées potentielles dans les comtés de Maui et d’Hawaï », indique la proclamation du gouverneur. « Compte tenu des vents violents causés par Hone et des conditions de sécheresse existantes, il est essentiel que l’État et les comtés soient prêts à déployer rapidement du personnel et des ressources telles que la Garde nationale pour répondre à tout incendie de forêt susceptible de s’enflammer et de menacer la vie, la sécurité ou les biens. »

La période de secours d’urgence de l’État devait se poursuivre jusqu’à lundi.

Pendant ce temps, Hawaiian Electric Co. se préparait à d’éventuelles pannes de courant liées à Hone. Le National Weather Service ayant annulé son avertissement de drapeau rouge et les prévisions mises à jour annonçant des précipitations et une augmentation de l’humidité réduisant la menace d’incendies de forêt, le service public a également déclaré avoir déterminé qu’une coupure de courant pour des raisons de sécurité publique n’était plus envisagée comme mesure de sécurité.

Le service public a indiqué qu’il avait activé son plan d’intervention d’urgence et qu’il était prêt « à réagir rapidement aux pannes des clients et à d’autres impacts potentiels sur ses systèmes ».

Certaines des activités d’HECO comprennent l’organisation de ressources supplémentaires telles que des entrepreneurs et des équipements ; s’assurer que les réserves de carburant pour les camions et autres équipements sont complétées ; élaborer des plans pour mobiliser les équipes de terrain et l’équipement à des endroits où ils peuvent intervenir le plus rapidement possible ; et sécuriser les installations pour garantir la sécurité des employés et de l’équipement.

Les vents violents et les inondations peuvent endommager les équipements des services publics ou projeter des arbres et des débris sur les lignes électriques, ce qui peut entraîner des pannes. Lorsque la météo s’améliore, les lignes électriques doivent être inspectées, éventuellement à l’aide d’hélicoptères et de drones, et tout dommage doit être réparé avant que le service puisse être rétabli, a déclaré le service public.

La Croix-Rouge américaine d’Hawaï s’est également préparée en augmentant le personnel, tandis que des volontaires ont été déployés pour aider aux efforts de réponse sur chaque île.

« Il est désormais temps de se préparer à l’urgence, de renouveler sa trousse d’urgence et de prendre des mesures de sécurité », a déclaré Tony Briggs, directeur général par intérim de la Croix-Rouge américaine pour la région des îles du Pacifique, dans un communiqué. « Nous travaillons avec les autorités locales et prenons des précautions immédiates pour nous préparer et préparer notre communauté. »

La Croix-Rouge a donné des conseils de sécurité aux résidents en cas de tempête, notamment se préparer à évacuer rapidement et connaître les itinéraires et les destinations d’évacuation ; faire le plein d’essence dans les voitures ; rentrer les animaux domestiques à l’intérieur et préparer une trousse d’urgence pour animaux ; utiliser des lampes de poche au lieu de bougies, qui présentent un risque d’incendie ; rester à l’intérieur et éviter les plages, les berges des rivières et les eaux de crue.

En cas d’inondation, ne marchez pas, ne nagez pas et ne conduisez pas dans les eaux de crue ; en d’autres termes : faites demi-tour, ne vous noyez pas.

Pendant ce temps, une autre tempête, l’ouragan Gilma, se rapproche d’Hawaï. Situé à environ 2 500 km à l’est d’Hilo samedi soir, Gilma a enregistré des vents soutenus maximum de 193 km/h, avec des rafales plus fortes, tandis qu’il se dirigeait vers l’ouest à 14 km/h, selon le National Hurricane Center de Miami.

Les prévisions météorologiques actuelles prévoient que Gilma faiblira mais apportera probablement plus de précipitations lorsqu’il passera près des îles hawaïennes plus tard cette semaine.