La tempête tropicale Hilary touche terre dans le nord du Mexique

Après avoir touché terre au Mexique plus tôt dimanche, la tempête tropicale Hilary déclenche maintenant des rafales de vent vicieuses et de fortes pluies à travers la Californie, où les autorités ont mis en garde contre des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles.

Le noyau de Hilary – en d’autres termes, son centre – n’est qu’à quelques heures du sud de la Californie, mais l’État ressent les effets de la tempête depuis dimanche matin et les précipitations totales commencent à s’accumuler.

Les choses ne feront qu’empirer à mesure que la tempête se déplacera aux États-Unis

Un responsable californien a averti que Hilary pourrait être l’une des tempêtes les plus dévastatrices à avoir frappé l’État ces dernières années. En Arizona, les autorités ont émis des ordres d’évacuation dans certaines parties du parc national du lac Mead, exhortant les résidents à rechercher des terrains plus élevés avant d’éventuelles inondations. Et le comté de Clark, au Nevada – qui abrite Las Vegas – a déclaré l’état d’urgence à l’approche de la tempête.

Hilary avait des vents maximums soutenus de 60 mph à environ 14 heures, heure locale, et se trouvait à environ 185 km au sud-sud-est de San Diego, a déclaré le National Hurricane Center.

Plus de 9 millions de personnes, y compris celles du centre-ville de Los Angeles, sont sous le coup d’un avertissement de crue éclair qui devrait durer jusqu’à tard dans la soirée. Alors que le centre de la tempête approchait de San Diego, certaines parties des comtés de Los Angeles et de Ventura pouvaient voir jusqu’à 1,5 pouces de pluie déversés par heure, a déclaré le National Weather Service. Les vents ont soufflé jusqu’à 84 mph dans les montagnes près de San Diego.

Au moins un mort est déjà attribué à la tempête. Une personne est décédée lorsque son véhicule a été emporté près de Santa Rosalía au Mexique, le long de la péninsule de Basse-Californie, ont annoncé samedi des responsables mexicains dans un communiqué.

Hilary s’est affaiblie en une tempête tropicale avant de toucher terre dimanche à cause d’un ouragan de catégorie 1.

Dans le sud-ouest des États-Unis, Hilary devrait déclencher une « quantité potentiellement historique de précipitations » qui pourrait provoquer des inondations « mortelles à localement catastrophiques », a déclaré le centre des ouragans. La tempête devrait déverser 3 à 6 pouces de pluie – voire 10 pouces dans certaines régions – et provoquer des vents destructeurs qui peuvent couper l’électricité pour beaucoup.

À Palmdale, une ville située à environ 50 miles au nord de Los Angeles, les autorités ont dégagé un glissement de terrain d’une autoroute et ont exhorté les habitants à éviter de voyager, avertissant d’un risque élevé de glissements et d’inondations supplémentaires.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a proclamé samedi l’état d’urgence pour une grande partie du sud de la Californie afin de soutenir les efforts de réponse et de récupération des ouragans.

Lors d’une conférence de presse samedi, Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, a averti Hilary « pourrait être l’une des tempêtes les plus dévastatrices que nous ayons eues en Californie depuis plus d’une décennie ».

LA TEMPÊTE EST UN ÉVÉNEMENT « SANS PRÉCÉDENT », DIT LA MAIRE

Certaines parties de la Californie, du Nevada et de l’Arizona qui ne sont pas habituées à la pluie pourraient soudainement en recevoir une année ou plus. Et le long de la côte, les grosses houles générées par Hilary sont susceptibles de créer des conditions de courant de surf et de déchirure potentiellement mortelles.

Death Valley a vu tripler ses précipitations moyennes d’août en quelques heures seulement dimanche matin. Près d’un mois de pluie est tombé en une heure dimanche. Il reçoit normalement en moyenne 0,21 pouce de pluie tout le mois d’août, mais le site d’observation de Furnace Creek a signalé 0,63 pouce depuis dimanche matin.

On s’attendait à ce que les routes du parc national de la Vallée de la mort finissent par devenir « impraticables », a déclaré le parc sur Instagram, partageant des photos montrant des eaux de crue coulant sur les routes.

La menace a déclenché le tout premier avertissement de tempête tropicale en Californie s’étendant de la frontière sud de l’État jusqu’au nord de Los Angeles – présentant un « événement météorologique sans précédent » à une ville ayant une « expérience approfondie » de la réponse aux catastrophes naturelles comme les incendies de forêt et les tremblements de terre, a déclaré la mairesse Karen Bass. lors d’une conférence de presse.

« Il est essentiel que les Angelenos restent en sécurité et restent à la maison, sauf indication contraire des responsables de la sécurité », a déclaré Bass. « Évitez les déplacements inutiles. Si vous n’avez pas besoin d’être sur la route, ne montez pas dans votre voiture. Assurez-vous que votre kit d’urgence et vos appareils essentiels sont à portée de main. Et assurez-vous que tous vos appareils sont chargés en cas de urgence vitale. »

Cette image satellite du 19 août 2023 à 11 h 38 HAE fournie par la National Oceanic and Atmospheric Administration montre l’ouragan Hilary, à droite, au large de la côte pacifique du Mexique. (NOAA via AP)

Les résidents des communautés du comté de San Bernardino d’Oak Glen, de Forest Falls, de Mountain Home Village, d’Angelus Oaks et du nord-est de Yucaipa ont tous reçu l’ordre d’évacuer samedi.

Les visiteurs et certains résidents de l’île de Catalina, qui fait partie des îles anglo-normandes de Californie, ont été « fortement encouragés » à quitter l’île avant la tempête dans un communiqué de presse de la ville d’Avalon.

Pendant ce temps, des hélicoptères du bureau du shérif du comté de Los Angeles survolaient les zones du lit de la rivière samedi après-midi, faisant des annonces en anglais et en espagnol pour avertir les sans-abri des conditions météorologiques extrêmes.

En plus des menaces de fortes pluies et de vagues gonflées, Hilary apporte également avec elle la menace de tornades isolées dimanche du milieu de la matinée à la soirée sur certaines parties des régions de la vallée inférieure du fleuve Colorado, du désert de Mojave et de la vallée impériale, selon l’ouragan centre.

PRÉOCCUPATION DES DÉSERTS ET DES ZONES DE BRÛLAGE RÉCENT

À l’approche d’Hilary, la Californie se concentre particulièrement sur la préparation des résidents dans les zones qui reçoivent généralement le moins de pluie ou qui ont été récemment brûlées par des incendies de forêt, ont déclaré les autorités.

« Nous surveillons de très près nos régions désertiques, à l’est de San Diego et de Los Angeles. Certaines parties de ces zones peuvent recevoir le double de leur quantité d’eau annuelle en une seule journée », a déclaré Brian Ferguson, directeur adjoint de le Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie.

Les cicatrices de brûlures persistantes causées par les incendies de forêt peuvent créer une surface escarpée et lisse permettant à l’eau et aux débris de s’écouler. Les personnes qui vivent en aval et en aval des zones brûlées sont très sensibles aux crues soudaines et aux coulées de débris.

« Les précipitations qui seraient normalement absorbées s’écouleront extrêmement rapidement après un incendie de forêt, car le sol brûlé peut être aussi hydrofuge que la chaussée », a déclaré le National Weather Service.

Dans le comté d’Orange, un avertissement d’évacuation volontaire a été émis pour Silverado Canyon et Williams Canyon dans la zone de brûlure de Bond Fire en raison d’éventuelles coulées de débris le long ou à proximité de la cicatrice de brûlure.

Les résidents se sont vu offrir des sacs de sable pour fortifier leur propriété dans les comtés du sud de la Californie, où certains des tampons naturels contre les inondations ont été brûlés.

LES RESPONSABLES NATIONAUX ET LOCAUX PRÊTS À RÉAGIR

Les premiers intervenants se sont également prépositionnés pour réagir rapidement et effectuer des sauvetages aquatiques dans les zones inondées, indique le communiqué du bureau de Newsom, avec « plus de 7 500 bottes au sol » déployées.

Dimanche, la mairesse de Palm Springs, Grace Garner, a exhorté les habitants à rester à l’intérieur, déclarant sur « Face the Nation » sur CBS que les autorités avaient fermé de manière préventive trois des routes principales régulièrement inondées.

« Il bruine dehors et s’il ne reste que cette bruine très légère, tout ira bien », a déclaré Garner. « Mais nous savons qu’il va y avoir des inondations, car comme je l’ai dit, même un pouce ou deux de pluie dans le désert peut causer des dégâts. »

Bass, le maire de Los Angeles, a répété que lors de sa propre apparition sur CBS, les résidents devaient rester à l’intérieur. Mais s’ils sont dehors pour une raison quelconque et voient des arbres tombés ou des lignes électriques, ils doivent rester à l’écart et appeler la ville.

Le département de l’eau et de l’électricité de Los Angeles dispose d’équipes complètes prêtes à travailler à la restauration de l’électricité et à l’élimination des arbres ou des lignes électriques abattus, a indiqué le service public dans un communiqué. Les réservoirs de la ville ont une « capacité suffisante » pour gérer tout ruissellement accru en raison d’inondations potentielles, a-t-il ajouté.

Le service public d’électricité Southern California Edison – qui dessert plus de 15 millions de personnes dans la région – a déclaré jeudi que Hilary était sur la bonne voie pour avoir un impact sur une grande partie de sa zone de service. La société a déclaré qu’elle se préparait à répondre aux pannes, mais a exhorté les résidents à rassembler des fournitures, notamment des lampes de poche, des chargeurs de batterie externes et des glacières.

La tempête qui approche a déjà provoqué des perturbations dans toute la Californie : toutes les plages des comtés d’Orange et de San Diego ont été fermées ; la marine américaine déplace temporairement des navires et des sous-marins basés à San Diego ; Le comté de Los Angeles a fermé les parcs, les plages, les terrains de jeux, les toilettes et les sentiers ; La Major League Baseball a révisé son programme du week-end; et le concert de dimanche de My Morning Jacket et Fleet Foxes au Hollywood Bowl a été reporté.