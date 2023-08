La tempête tropicale Hilary s’abat sur la Californie

De fortes pluies ont frappé la Californie alors que la tempête tropicale Hilary arrivait du Mexique, annonçant des inondations potentiellement mortelles aux États-Unis.

Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé près de la ville d’Ojai, dans le sud de la Californie, mais aucun dommage ni victime n’a été signalé dans l’immédiat.

Les plages ont été fermées et les gens se sont précipités dans les magasins pour s’approvisionner en eau et autres produits essentiels.

De fortes pluies ont frappé la Californie dimanche alors que la tempête tropicale Hilary arrivait du Mexique, annonçant des inondations potentiellement mortelles dans le sud-ouest des États-Unis, généralement aride.

Alors que les gens étaient déjà nerveux, la nature a frappé d’une autre manière effrayante : un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé près de la ville d’Ojai, dans le sud de la Californie, mais aucun dommage ni victime n’a été signalé dans l’immédiat.

Dimanche après-midi, le noyau d’Hilary se trouvait en Californie avec des vents maximums soutenus de 95 kilomètres par heure, après avoir remonté la péninsule mexicaine de Basse-Californie, a déclaré le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis à propos de cet événement climatique tropical qui était très rare pour le sud de la Californie. La tempête se déplaçait au rythme soutenu de 37 km/h.

« Inondations catastrophiques et mortelles probables sur la Basse-Californie et certaines parties du sud-ouest des États-Unis jusqu’à lundi », a-t-il averti.

« Il s’agit d’un événement météorologique sans précédent », a averti la maire de Los Angeles, Karen Bass.

Les plages ont été fermées et les gens se sont précipités dans les magasins pour s’approvisionner en eau et autres produits essentiels. Des avertissements de crue éclair et même de tornade ont été émis pour certaines régions.

Hilary a atteint plus tôt la catégorie 4 – la deuxième plus puissante sur l’échelle des ouragans Saffir-Simpson en cinq étapes – mais a été rétrogradée en tempête tropicale alors qu’elle se dirigeait vers la ville frontalière mexicaine densément peuplée de Tijuana.

Malgré l’affaiblissement, l’administratrice de l’Agence fédérale américaine de gestion des urgences (FEMA), Deanne Criswell, a exhorté les gens à prendre les dangers au sérieux.

« L’ouragan Hilary va avoir un impact et une menace sérieux sur le sud de la Californie », a-t-elle déclaré sur CNN.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence pour une grande partie du sud de l’État.

« Restez en sécurité, Californie », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux à l’approche d’Hilary.

Les autorités ont ouvert cinq abris anti-tempête et déployé plus de 7 500 personnes, dont plusieurs centaines de soldats de la Garde nationale ainsi que des équipes de sauvetage en eau vive, a indiqué le bureau de Newsom.

À San Diego, les gens ont rempli des sacs de sable pour se préparer à d’éventuelles inondations, tandis que les sauveteurs ont averti les gens de rester hors de la mer.

« Très, très dangereux »

Une personne est décédée au Mexique après qu’un véhicule a été emporté par une rivière en crue, a annoncé l’agence mexicaine de protection civile, tout en avertissant de glissements de terrain et de fermetures de routes en Basse-Californie.

L’armée mexicaine a ouvert 35 abris offrant refuge à 1 725 personnes touchées par la tempête.

Hilary devait déposer jusqu’à 25 centimètres de pluie sur certaines parties de la Californie et du Nevada, « entraînant des inondations dangereuses à catastrophiques », selon le NHC.

Certaines régions de l’Oregon et de l’Idaho devraient également connaître de fortes pluies et d’éventuelles inondations soudaines, a-t-il ajouté.

Des tornades étaient possibles dans le sud-est de la Californie, l’ouest de l’Arizona, le sud du Nevada et l’extrême sud-ouest de l’Utah, a-t-il déclaré.

Nancy Ward, directrice du bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, a déclaré que Hilary pourrait être l’une des pires tempêtes à avoir frappé l’État depuis plus d’une décennie.

Elle a déclaré lors d’une conférence de presse samedi :

Ne fais pas d’erreur. C’est une tempête très, très dangereuse et importante.

La Major League Baseball et la Major League Soccer ont reporté les matchs prévus dimanche dans la région des États-Unis.

Le gouvernement mexicain a déployé près de 19 000 soldats dans les États les plus touchés par la tempête, tandis que le service public fédéral d’électricité a envoyé 800 travailleurs et des centaines de véhicules pour répondre à toute panne.

Des ouragans frappent le Mexique chaque année sur ses côtes pacifique et atlantique. Bien que les tempêtes affectent parfois la Californie, il est rare qu’elles frappent l’État avec beaucoup d’intensité.

Les scientifiques ont averti que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe avec le changement climatique.

« Nous devons également examiner ce que le changement climatique fait à ces événements météorologiques violents », a déclaré Criswell, l’administrateur de la FEMA, à CNN dimanche. « À quoi ressemblera le risque à l’avenir. »