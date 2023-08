La tempête tropicale Hilary menace la côte mexicaine de Baja, transportant un déluge vers le sud-ouest aride des États-Unis

ENSENADA, Mexique (AP) – La tempête tropicale Hilary s’accélérait dimanche vers le nord au large de la côte mexicaine de Baja, n’étant plus un ouragan mais emballant toujours ce que les prévisionnistes ont qualifié de pluie «mortelle» susceptible de déclencher des inondations dans une vaste région de l’ouest des États-Unis

À 8 heures du matin, heure du Pacifique, Hilary se trouvait à environ 220 miles (350 kilomètres) au sud-sud-est de San Diego, a rapporté le National Hurricane Center. Hilary avait des vents maximums soutenus de 70 mph (110 km/h) et se déplaçait vers le nord-ouest à 25 mph (41 km/h), restant juste au large de la côte du Pacifique.

Les villes mexicaines d’Ensenada et de Tijuana, directement sur le chemin de la tempête, ont fermé toutes les plages et ouvert une demi-douzaine d’abris dans les complexes sportifs et les bureaux gouvernementaux.

Le directeur du Centre des ouragans, Michael Brennan, a déclaré que même si Hilary s’était affaiblie à cause d’un ouragan de catégorie 4, c’est à l’eau, et non au vent, que les gens devraient faire le plus attention.

« Les inondations pluviales ont été le plus grand tueur de tempêtes tropicales et d’ouragans aux États-Unis au cours des 10 dernières années et vous ne voulez pas devenir une statistique », a déclaré Brennan lors d’un briefing en ligne depuis Miami.

Une personne s’est noyée samedi dans la ville mexicaine de Santa Rosalia lorsqu’un véhicule a été emporté par un ruisseau débordant. Les secouristes ont sauvé quatre autres personnes, a déclaré Edith Aguilar Villavicencio, maire du canton de Mulege.

Les prévisionnistes s’attendaient à ce que Hilary entre dans l’histoire en tant que première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, entraînant des crues soudaines, des glissements de terrain, des tornades isolées, des vents violents et des pannes de courant.

Une pluie légère est tombée sur le sud de la Californie normalement ensoleillé jusqu’à dimanche matin, détrempant les rues de Los Angeles à San Diego. Certains joggeurs ont profité de la pluie fraîche dans le Waterfront Park de San Diego tandis que les surfeurs ont bravé les disjoncteurs du comté d’Orange avant le vent et la pluie à venir.

Des avertissements de tempête tropicale et d’inondations potentielles ont été affichés pour l’ensemble du sud de la Californie, de la côte du Pacifique aux montagnes et aux déserts intérieurs, et aussi loin au nord que l’est de l’Oregon et l’Idaho. Hilary devait rester une tempête tropicale dans le centre du Nevada tôt lundi avant de se dissiper.

Brennan a déclaré que les précipitations pourraient atteindre entre 3 et 6 pouces (7 centimètres et 15 centimètres) dans de nombreuses régions, avec des quantités plus élevées dans des endroits isolés. Les prévisionnistes ont averti qu’il pourrait déverser jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) – l’équivalent d’un an de pluie pour certaines régions.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence. L’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré qu’elle avait des responsables à l’intérieur du bureau de préparation aux situations d’urgence de Californie et des équipes en attente avec de la nourriture, de l’eau et d’autres aides.

Hilary n’est que la dernière catastrophe climatique majeure à avoir fait des ravages aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’île de Maui, à Hawaï, est toujours sous le choc de l’incendie de la semaine dernière qui a tué plus de 100 personnes et ravagé la ville historique de Lahaina, ce qui en fait l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. Les pompiers du Canada luttent contre les incendies pendant la pire saison des incendies jamais enregistrée au pays.

Hilary a laissé une longue série d’autoroutes et de routes délavées le long de la péninsule de Baja dans son sillage dimanche. Certains des pires dégâts se sont produits dans les villes côtières de Mulege et de Santa Rosalia, à l’est de la péninsule, où un homme est décédé samedi après que le véhicule de sa famille a été emporté par un ruisseau en crue. Quatre autres occupants du véhicule ont été secourus. Les lignes électriques ont été renversées dans de nombreux endroits et le personnel d’urgence s’est efforcé de rétablir le courant et d’atteindre les personnes coupées par la tempête.

En Californie, des avertissements d’évacuation ont été émis pour l’île de Santa Catalina, exhortant les résidents et les baigneurs à quitter la destination touristique pour le continent, et pour plusieurs communautés de montagne et de contreforts du comté de San Bernardino. Le comté d’Orange a envoyé une alerte pour toute personne vivant dans une cicatrice de brûlure de feu de forêt dans les canyons Silverado et Williams des montagnes de Santa Ana.

Les autorités de Los Angeles se sont empressées de sortir les sans-abri des rues et de les mettre dans des refuges, et les autorités ont ordonné la fermeture de toutes les plages de l’État des comtés de San Diego et d’Orange.

Dans toute la région, les municipalités ont manqué de sacs de sable gratuits et les étagères des épiceries se sont vidées alors que les résidents stockaient des fournitures. Le parc national de Joshua Tree et la réserve nationale de Mojave en Californie ont été fermés pour empêcher les visiteurs de se retrouver bloqués au milieu des inondations.

« J’exhorte tout le monde, tout le monde sur le chemin de cette tempête, à prendre des précautions et à écouter les conseils des autorités nationales et locales », a déclaré le président Joe Biden.

Pendant ce temps, l’un des nombreux systèmes de tempête en herbe dans l’océan Atlantique est devenu dimanche la tempête tropicale Emily, selon le National Hurricane Center. Il était situé loin de la terre, se déplaçant vers l’ouest en pleine mer.

Les contributeurs d’Associated Press incluent Curt Anderson à Saint-Pétersbourg, en Floride ; Ignacio Martinez à Cabo San Lucas, Mexique ; Mark Stevenson à Mexico ; et Eugene Garcia à San Diego; Stefanie Dazio à Los Angeles; et Seth Borenstein à Washington.

Jordi Lebrija, Associated Press