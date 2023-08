La tempête tropicale Hilary frappe la Californie et provoque des inondations mortelles au Mexique

Dimanche, des eaux de crue meurtrières ont inondé les rues de la Basse-Californie aride du Mexique alors que la tempête tropicale Hilary s’est déplacée à terre, entraînant des pluies torrentielles dans le sud de la Californie, avec des inquiétudes grandissantes quant au fait que des crues soudaines pourraient frapper dans des endroits aussi éloignés au nord que l’Idaho qui reçoivent rarement des pluies aussi fortes.

Les prévisionnistes ont déclaré que Hilary était la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, entraînant des risques d’inondations soudaines, de glissements de terrain, de tornades isolées, de vents violents et de pannes de courant.

Hilary a touché terre le long de la côte mexicaine dans une zone peu peuplée à environ 250 kilomètres au sud d’Ensenada, sur un chemin pour frapper Tijuana sujette aux glissements de terrain dimanche soir, menaçant les maisons improvisées qui s’accrochent aux collines juste au sud de la frontière américaine.

Au moins 9 millions de personnes étaient sous le coup d’avertissements d’inondation soudaine alors que de fortes pluies tombaient sur le sud de la Californie normalement ensoleillé avant le gros de la tempête. Les zones désertiques étaient particulièrement sensibles, ainsi que les coteaux avec des cicatrices de brûlures de feux de forêt, ont averti les prévisionnistes.

De la boue s’est déversée sur les autoroutes, les systèmes de drainage ont été submergés par l’eau et des branches d’arbres sont tombées par endroits de San Diego à Los Angeles. Le service météorologique a déclaré que des tornades étaient possibles dimanche après-midi dans l’est du comté de San Diego.

Les résidents se précipitent pour emballer des sacs de sable devant leur garage à Long Beach, en Californie, dimanche. (Robyn Beck/AFP/Getty Images)

Le sud de la Californie a eu une autre surprise dans l’après-midi lorsqu’un tremblement de terre d’une magnitude préliminaire de 5,1 a frappé près d’Ojai, à environ 130 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Los Angeles, selon l’US Geological Survey. Il a été largement ressenti et a été suivi de petites répliques. Aucun dommage ou blessure majeur n’a été signalé dans l’immédiat, selon un répartiteur du bureau du shérif du comté de Ventura.

Hilary pourrait frapper d’autres États de l’Ouest avec des pluies uniques en un siècle, avec de bonnes chances qu’il devienne le cyclone tropical le plus humide connu pour étouffer le Nevada, l’Oregon et l’Idaho. Hilary devait rester une tempête tropicale dans le centre du Nevada tôt lundi avant de se dissiper.

À 14 heures, heure du Pacifique, Hilary se trouvait à 180 kilomètres au sud-sud-est de San Diego, a rapporté le National Hurricane Center. La tempête avait des vents maximums soutenus de 95 km/h et se déplaçait vers le nord-ouest à près de 41 km/h.

Hilary n’est que la dernière catastrophe climatique majeure à avoir fait des ravages aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’île de Maui, à Hawaï, est toujours sous le choc d’un incendie qui a tué plus de 100 personnes et ravagé la ville historique de Lahaina, ce qui en fait l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle. Les pompiers du Canada luttent contre la pire saison des incendies jamais enregistrée au pays.

Une personne se noie au Mexique

Les villes mexicaines d’Ensenada et de Tijuana ont fermé toutes les plages et ouvert une demi-douzaine d’abris dans les complexes sportifs et les bureaux gouvernementaux.

Une personne s’est noyée samedi dans la ville mexicaine de Santa Rosalia lorsqu’un véhicule a été emporté par un ruisseau débordant. Les secouristes ont sauvé quatre autres personnes, a déclaré Edith Aguilar Villavicencio, maire du canton de Mulege.

Dimanche, des personnes fuyant Hilary sont vues dans un refuge de l’État de Basse-Californie au Mexique. (Victor Médine/Reuters)

Les troupes de l’armée mexicaine se sont déployées à travers Mulege, où certains des pires dégâts se sont produits samedi sur le côté est de la péninsule de Baja. Les soldats ont utilisé des bulldozers et des camions à benne basculante pour aider à nettoyer des tonnes de rochers et de terre obstruant les rues et les routes qui se sont transformées en torrents déchaînés la veille.

Les lignes électriques ont été renversées dans de nombreux endroits et le personnel d’urgence s’est efforcé de rétablir le courant et d’atteindre les personnes coupées par la tempête.

L’état d’urgence déclaré en Californie

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence. L’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré qu’elle avait des responsables à l’intérieur du bureau de préparation aux situations d’urgence de Californie et des équipes en attente avec de la nourriture, de l’eau et d’autres aides.

Les autorités ont émis samedi des avertissements d’évacuation pour l’île de Santa Catalina, exhortant les résidents et les amateurs de plage à décamper pour le continent et pour plusieurs communautés de montagne et de contreforts du comté de San Bernardino. Le comté d’Orange a envoyé une alerte pour toute personne vivant dans une cicatrice de brûlure de feu de forêt dans les canyons Silverado et Williams des montagnes de Santa Ana.

Cette image satellite montre la tempête tropicale Hilary au large de la côte pacifique du Mexique dimanche. (NOAA/Associated Press)

Les autorités de Los Angeles se sont empressées de faire sortir les sans-abri des rues et de les placer dans des refuges, et les autorités ont ordonné la fermeture de toutes les plages de l’État des comtés de San Diego et d’Orange.

Dans toute la région, les municipalités ont manqué de sacs de sable gratuits et les étagères des épiceries se sont vidées alors que les gens stockaient des fournitures. Le parc national de Joshua Tree et la réserve nationale de Mojave en Californie ont été fermés.

« J’exhorte tout le monde, tout le monde sur le chemin de cette tempête, à prendre des précautions et à écouter les conseils des autorités nationales et locales », a déclaré le président Joe Biden.