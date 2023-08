La tempête tropicale Hilary frappe la Californie et envoie le désert sous l’eau

À Los Angeles, des dommages mineurs ont été signalés : le sauvetage d’une voiture piégée par les eaux de crue, des lignes électriques tombées, un grand arbre renversé dans la communauté universitaire UCLA de Westwood et deux coulées de débris, y compris des branches d’arbres abattues, dans le quartier de Sherman Oaks. . Tôt mardi matin, heure australienne, les pannes de courant touchaient 57 000 foyers à travers l’État. Deux des plus grandes pannes, à Hollywood, dans l’ouest de Los Angeles, et à Boyle Heights, dans l’est de Los Angeles, ont touché environ 5 000 personnes. Une femme observe les dégâts après que sa voiture a été écrasée par un lampadaire. Crédit: Reuter Plus de 1000 vols ont été annulés et plus de 4700 vols retardés à cause de la tempête. Les parcs à thème de LA, dont Knott’s Berry Farm, Six Flags Magic Mountain et Disneyland ont tous fermé leurs portes en raison de la tempête. Selon le National Weather Service, la tempête tropicale Hilary, la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, a battu « pratiquement tous les records quotidiens de précipitations ».

Alors que la tempête se dirige vers la Californie, elle apportera de fortes pluies et des inondations à Las Vegas. Le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, a déclaré l’état d’urgence avant la tempête, anticipant « des dommages importants aux biens publics et privés, y compris plusieurs voies de transport ». Maura Taura devant sa maison à côté d’un arbre abattu à Sun Valley. Crédit: Le district scolaire unifié de Los Angeles (LAUSD) a fermé les écoles jusqu’à mercredi au moins, heure australienne. « Tout sera fermé », a déclaré le surintendant Alberto Carvalho. « Nous ne pouvons en aucun cas compromettre la sécurité d’un seul enfant ou employé. » Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié la situation d’extraordinaire. « Tornades, coups de foudre, CalFire s’inquiète des incendies de forêt à cause des vents et [then] un tremblement de terre, avec 13 répliques dans la région de Ventura », a-t-il déclaré. « Ce sont certainement des moments intéressants », a déclaré Newsom. « Faites de votre mieux, soyez en sécurité et si vous n’avez pas de raison essentielle de sortir, ne le soyez pas. »