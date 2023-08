La tempête tropicale Hilary apporte des crues soudaines et des avertissements de tornade dans le sud de la Californie – suivez en direct

La ville de 45 000 habitants reçoit généralement environ 4,6 pouces de pluie au cours d’une année entière et pourrait recevoir 6 à 10 pouces de cette seule tempête.

À Palm Springs, une escapade dans le désert du comté de Riverside à environ 160 km à l’est de Los Angeles et qui a été l’une des régions les plus chaudes de Californie cet été, les rues ont été inondées.

Tout cela fait partie d’un schéma de conditions météorologiques inhabituelles pour frapper l’Amérique du Nord cette année, certaines parties des États-Unis, dont la Californie, étouffant sous une chaleur torride et le Canada souffrant d’incendies de forêt extrêmes. Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu les conditions météorologiques plus extrêmes.

Nora a frappé une partie éloignée du comté impérial à l’est en 1997, et en 1939, avant que les tempêtes ne soient nommées, une autre a débarqué à Long Beach au nord, dans le comté de Los Angeles.

Il est juste après 17 h 3 à Los Angeles et l’œil de la tempête se trouve juste au nord de la frontière mexicaine, selon la météorologue du US National Weather Service Lisa Phillips, qui a tenu un briefing à 16 h 30.

Au Mexique, près de 1 900 personnes ont été évacuées vers des abris dans la péninsule de Basse-Californie, selon l’armée du pays.

Les écoles et autres activités non essentielles ont été annulées jusqu’à lundi, et les autorités de la ville de Tijuana, à la frontière de San Diego, ont exhorté les habitants des zones à haut risque à se déplacer vers des abris temporaires.

Autour de la ville côtière de Mulege, à l’est de la péninsule de Basse-Californie, une personne est décédée après que sa famille a été emportée samedi alors qu’elle traversait un ruisseau. Les lignes téléphoniques et l’électricité ont été coupées dans plusieurs villages environnants après la chute de lampadaires, a ajouté l’armée mexicaine.

La marine mexicaine a également évacué environ 850 personnes de cinq îles sur le chemin d’Hilary, qui était auparavant désigné ouragan de catégorie 4 avant de s’affaiblir.