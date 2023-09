La tempête tropicale Hilary a détruit ce camp d’été dans les montagnes de San Bernardino

Le parking du Camp River Glen a été englouti par la rivière Santa Ana. Le toit d’un tracteur dépassait de la boue.

De gigantesques réservoirs d’eau s’effondraient comme du papier de soie. Les feuilles, les branches, les troncs et les fils électriques tombés étaient partout.

Il y a un mois, des préadolescents et des adolescents issus de familles ouvrières du sud de la Californie faisaient de la randonnée, de la voile et de la pêche ici – pour la plupart pour la première fois de leur vie. Ils passèrent la nuit dans des cabanes sans portes ni fenêtres, pour mieux laisser les brises nocturnes des montagnes et les gargouillis de la rivière les endormir.

Dans la nuit du 20 août, une semaine après le départ des campeurs et la fermeture des bénévoles pour la saison, la rivière a déchiré le camping de 11 acres, propriété de l’UCLA UniCamp à but non lucratif.

La tempête tropicale Hilary a engorgé la voie navigable, qui n’est généralement qu’un simple ruisseau pendant l’été, élargissant ses berges de 15 à 100 pieds.

Jason Liou, directeur exécutif d’UniCamp, doit désormais déterminer si le camp, qui accueille des jeunes défavorisés depuis les années 1930, reviendra à cet endroit l’été prochain – ou un jour.

Un pont à Camp River Glen, dans la forêt nationale de San Bernardino, a été emporté par la tempête tropicale Hilary. (Gustavo Arellano / Los Angeles Times)

Les dégâts causés par la tempête sont si graves dans cette partie des montagnes de San Bernardino que Caltrans a fermé l’autoroute 38, qui mène à Camp River Glen et continue jusqu’à Big Bear, sur 9 1/2 milles dans les deux sens au moins jusqu’en décembre pour des réparations d’urgence.

La porte-parole d’Edison en Californie du Sud, Gabriela Ornelas, m’a dit que l’entreprise n’avait pas de calendrier quant au retour de l’électricité dans la région « parce qu’il a été difficile pour nous d’y entrer en toute sécurité ».

Les véhicules ne peuvent pas entrer dans Camp River Glen tant que le pont détruit qui y mène n’est pas réparé, ce qui doit attendre que la seule route à circulation lourde qui y mène soit réparée. UniCamp est propriétaire de tous les bâtiments et infrastructures de ses terrains de camping, mais le terrain est loué auprès du US Forest Service, qui doit approuver toutes les améliorations. Parmi les autres agences avec lesquelles Liou doit entrer en contact figurent le Département de la pêche et de la faune (responsable de tout ce qui concerne la rivière Santa Ana) et le comté de San Bernardino pour la réparation des routes du comté.

« Il va y avoir beaucoup de coordination [between agencies]et pas seulement avec ce camp », a déclaré Gus Bahena, spécialiste des affaires publiques de la forêt nationale de San Bernardino, qui a déclaré que le service forestier était loin d’avoir fini d’évaluer les conséquences de Hilary.

Liou a commencé à faire du bénévolat au camp en 2001 et en est la directrice générale depuis cinq ans. « Les enfants qui viennent ici s’ouvrent, tout comme les bénévoles, et c’est inspirant de voir comment nous grandissons tous ensemble », a-t-il déclaré.

Le camp de cette année était le premier depuis la pandémie où « nous n’essayions pas de reconstruire, mais plutôt d’exceller », a ajouté Liou.

C’est pourquoi il espérait au départ qu’Hilary, la première tempête tropicale à traverser le sud de la Californie depuis 84 ans, aurait épargné Camp River Glen, même si son personnel avait été contraint de partir sous les ordres d’évacuation. Mais le lendemain de la tempête, le propriétaire d’une cabane voisine a envoyé quelques photos.

« Premièrement, vous ne pouvez pas vraiment voir quoi que ce soit parce que vous devez tout comprendre », a déclaré Liou. « Ensuite, vous remarquez que certains bâtiments ne sont pas là. »

Il fit une pause. « C’est absolument navrant. »

Jason Liou, à droite, et Rey Cano regardent ce qui était un parking à Camp River Glen, dans la forêt nationale de San Bernardino. La rivière Santa Ana l’a emporté pendant la tempête tropicale Hilary. (Gustavo Arellano / Los Angeles Times)

J’ai demandé à Liou si je pouvais voir Camp River Glen par moi-même. Récemment, je l’ai rencontré dans un parking de Home Depot à Redlands.

Deux employés d’UniCamp, Byron Lutz et Megan Le, conduiraient un expert en sinistres dans une voiture. Liou et moi irions avec Rey Cano, un évaluateur immobilier basé à Malibu et membre de longue date du conseil d’administration d’UniCamp qui voulait être témoin de la dévastation par lui-même au lieu de se fier à des photos et des textes.

« Beaucoup d’enfants ne sont même pas sortis de leur propre quartier », a déclaré Cano alors que nous commencions notre route. Sa fille était bénévole au camp cet été et il est venu pour le dernier week-end. « Les faire sortir d’ici, c’est une guérison »

Les vergers de Redlands ont cédé la place aux cours arides de Mentone ont cédé la place aux chênes et aux pins alors que nous remontions l’autoroute 38 jusqu’à Camp River Glen. J’ai vu des cascades, des fleurs sauvages et des cottages pittoresques qui ressemblaient à des photos tirées d’un numéro de Ranger Rick.

J’ai aussi vu des collines dévastées par les incendies. Sur d’autres pentes, les arbres imposants étaient d’un orange maladif – signe révélateur d’une infestation de scolytes. Des camions de ciment sont passés devant nous en grondant ; des ponceaux métalliques étaient empilés sur les branchements, en attente d’installation. Sur certains tronçons, une voiture pilote a guidé des caravanes de voitures devant les chantiers.

Un garage à Camp River Glen gravement endommagé par la tempête tropicale Hilary. (Gustavo Arellano / Los Angeles Times)

Cano a demandé à Liou comment le camp s’était comporté pendant que nous nous dirigeions vers lui. Le réfectoire ? Épargné. Les salles de bain? Quelques inondations, mais récupérables. La source d’eau ? Séparé. La nouvelle pompe à eau ? Détruit. Peut-être que de nouveaux bancs pourraient être construits à partir d’arbres abattus ?

« Euh, c’est un peu passé au second plan en ce moment, » dit Liou impassible. Puis il est devenu sérieux.

« Notre préoccupation a toujours été celle du feu. Ce n’est que depuis quelques années que la rivière est devenue un problème. Notre couverture d’assurance couvre principalement le feu ou le vent, mais pas les tempêtes.

Le trajet jusqu’à Camp River Glen prend généralement environ 45 minutes depuis le Redlands Home Depot. Cela nous a pris deux heures.

Après avoir traversé un point de contrôle de la California Highway Patrol, Cano s’est arrêté dans ce qui était autrefois le parking de Camp River Glen. C’était maintenant la rivière Santa Ana.

« Ah, bon sang – whoa! » » gémit-il alors que nous sortions de sa Volvo tout-terrain. « Pas question – pouah! »

Lui et Liou ont commencé à prendre des photos. Les autorités avaient marqué rouge deux cabines privées à proximité.

«Je ne peux même pas imaginer comment c’était le jour d’Hilary», a déclaré Liou.

La seule route praticable près de Camp River Glen est désormais une route de terre à une voie. Cano a lentement manœuvré son SUV au-dessus des flaques d’eau, des trous et des ornières sur environ trois miles avant d’arriver finalement à une petite colline surplombant le pont menant au camp, maintenant réduit à une île en béton. D’énormes arbres s’y trouvaient comme des cotons-tiges sur le comptoir d’une salle de bain.

Nous avons traversé avec précaution la rivière jusqu’aux genoux, loin de son cours initial. Il faisait environ 20 pieds de large, rapide et froid. De l’autre côté se trouvaient Lutz et Le, qui nous avaient dépassés plus tôt.

« Nous sommes venus dans ce camp tellement de fois que nous le connaissons comme notre poche, donc voir tout cela est très choquant », a déclaré Lutz, le directeur du camp d’UniCamp, âgé de 30 ans, alors que nous marchions vers le terrain de camping. « Il y a trois semaines, j’ai vu des campeurs jouer au volley-ball. Maintenant … »

Il s’est arrêté.

Camp River Glen, dans la forêt nationale de San Bernardino, a subi de graves dommages causés par la tempête tropicale Hilary. (Gustavo Arellano / Los Angeles Times)

« Juste pour voir tout le travail qui est requis au-delà de notre équipe, nous ne savons même pas par où commencer », a déclaré Le, directeur des relations extérieures d’UniCamp. Le jeune homme de 26 ans a pointé du doigt une cabane marquée de rouge qui n’avait plus de poteau de fondation.

« Hé, Blitzen », a dit Le à Lutz, l’appelant par son nom de camp (Le s’appelle Lilo, Liou s’appelle M. Woooo. Cano ? Gobble, parce qu’il est né en Turquie). «C’était la première cabane dans laquelle je séjournais ici.»

Les problèmes étaient partout où nous regardions, mêlés à la beauté de la nature. Des traces d’ours menaient à la salle des pompes de la piscine, inondée d’un pied de boue.

« Nous devons organiser une journée à la tronçonneuse », a déclaré Cano, essayant de détendre l’ambiance.

Tout le monde viendra ici au moins une fois par semaine dans un avenir prévisible et fera ce qu’il peut jusqu’à ce que des entrepreneurs puissent intervenir, le moment venu. Pour l’instant, Cano rallie ses collègues membres du conseil d’administration pour collecter des fonds tandis que Liou essaie de déterminer où aura lieu l’UniCamp l’été prochain.

« C’est le seul site où j’ai jamais campé », a-t-il déclaré. «Mais UniCamp existe également dans d’autres campings. Ce serait une décision difficile, mais nous serions capables de le faire.

Nous avions maintenant devant nous un garage dont les murs s’étaient effondrés mais qui restait debout. Un drapeau de l’UCLA était accroché derrière une vitre brisée.

« J’ai l’impression qu’à chaque fois que je viens ici, ça s’affaisse davantage », a déclaré Liou.

« Il ne survivra pas à la neige », a répondu Cano.

« Est-ce que les vents de Santa Ana montent ici ? » demanda Lutz. Le hocha la tête.

« Cela va le faire tomber », a déclaré Cano.

Nous sommes restés silencieux. Au loin, la rivière Santa Ana rugissait.