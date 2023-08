La tempête tropicale Harold touche terre au Texas

La tempête tropicale Harold a touché terre sur la côte sud du Texas mardi en fin de matinée, devenant la première tempête aux États-Unis à le faire au cours de la saison des ouragans de l’Atlantique en 2023.

Harold a débarqué juste avant 10 h CT (11 h HE) sur Padre Island, au Texas, avec des vents soutenus de 50 mph et des rafales plus fortes, selon le National Hurricane Center. De fortes pluies et des vents violents continueront de frapper des parties du sud du Texas et du Mexique et des régions plus à l’intérieur des terres alors que Harold se dirigera vers l’ouest mardi après-midi et soir.

La pluie augmentera en intensité et les vents de force tempête tropicale deviendront plus répandus dans le sud du Texas jusqu’à mardi après-midi.

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis de l’embouchure du Rio Grande à Port O’Connor, au Texas, avec des veilles de tempête tropicale en vigueur de Port O’Connor à Sargent, au Texas. Plus d’un million de personnes sont sous avertissement de tempête tropicale au Texas.

Harold pourra déverser 3 à 5 pouces de pluie dans le sud du Texas mardi et mercredi avec des quantités localement plus élevées proches de 7 pouces. À travers le Mexique, 4 à 6 pouces de pluie sont attendus.

Des vents de force tempête tropicale se produiront à l’intérieur et autour de l’endroit où Harold a touché terre avec des vents soutenus de 40 à 50 mph et des rafales pouvant atteindre 65 mph. Alors que la tempête se déplace vers l’intérieur des terres mardi après-midi, la vitesse du vent pourrait légèrement diminuer, mais des rafales localement dommageables de 30 à 40 mph seront toujours possibles.

Une onde de tempête de 1 à 3 pieds pourrait inonder brièvement les zones côtières basses le long de l’embouchure de la rivière Rio Grande jusqu’à Sargent, la baie de Baffin, Corpus Christi et la baie de Matagorda. Les conditions de surf et de courant de déchirure potentiellement mortelles dureront sur la côte sud du Texas jusqu’à mardi, et il est possible que l’État voie également quelques tornades se développer.

La menace de tempête se déplace vers le sud du Texas alors que la région continue de lutter contre l’un de ses étés les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés.

Alors que les pluies de ce système tropical pourraient aider à éteindre certaines parties de l’État frappé par la sécheresse, certaines des pires conditions de sécheresse – des zones de sécheresse extrême et exceptionnelle dans le centre du Texas – pourraient manquer une grande partie de la pluie.

Les Texans se préparent aux impacts tropicaux

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déployé la Garde nationale du Texas, des équipes de bateaux de sauvetage en eau vive, entre autres ressources d’urgence avant l’arrivée de la tempête. « Le Texas est prêt à déployer toutes les ressources disponibles dans le sud du Texas alors que les conditions de tempête tropicale affectent la région cette semaine », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« J’encourage les Texans à rester attentifs aux conditions météorologiques et à suivre les conseils des autorités nationales et locales et du personnel de gestion des urgences alors qu’ils travaillent ensemble pour assurer la sécurité des communautés », a ajouté le gouverneur.

South Beach et North Beach ont été fermées pour la conduite et le camping lundi en prévision de l’arrivée de la tempête, ont déclaré des responsables de Padre Island National Seashore. Le littoral national est situé le long d’une île-barrière au sud de Corpus Christi.

Les responsables de Corpus Christi ont dit aux résidents qui devaient être à l’extérieur pendant la tempête imminente de conduire plus lentement que d’habitude, d’allumer leurs phares et d’être conscients des inondations possibles dans les zones basses.

Des équipages à travers la région de Corpus Christi ont pu être vus travailler lundi pour préparer des canaux critiques et des infrastructures de drainage pour les fortes pluies.

À environ 40 miles au nord-est, la ville de Port Aransas a déclaré lundi une catastrophe nationale locale avant les impacts de la tempête.

La ville est «sous la menace d’une catastrophe imminente, de blessures ou de pertes de vie ou de biens, résultant d’une tempête tropicale, qui affectera les plages côtières de la ville de Port Aransas Nueces County, Texas, avec des inondations ou de graves dommages», le proclamation dit.

La base aérienne navale de Kingsville a ordonné à ceux qui se trouvaient dans le parc de camping-cars de l’installation d’évacuer, tandis que des évacuations volontaires ont été appelées à Riviera, dans la baie de Baffin et à Loyola Beach, ont annoncé les autorités.

Pendant ce temps, AEP Texas, qui fournit de l’électricité au sud du Texas, a déclaré qu’il alignait des équipes, des équipements et d’autres ressources en prévision d’éventuelles pannes de courant.

Franklin emballe des inondations potentiellement mortelles

La tempête tropicale Franklin devrait frapper Hispaniola d’ici mercredi avec des inondations et des glissements de terrain potentiellement mortels. La tempête apportera également de fortes pluies à Porto Rico.

Franklin avait des vents soutenus de 50 mph mardi matin et se trouvait au-dessus de la mer des Caraïbes à environ 260 miles au sud de Saint-Domingue, en République dominicaine. Il devrait faire un virage serré vers le nord plus tard mardi et toucher terre à Hispaniola mercredi.

Franklin déchargera de très fortes pluies sur Hispaniola du mardi au mercredi et augmentera la menace d’inondations soudaines et de glissements de terrain. Les précipitations isolées peuvent atteindre 15 pouces. Jusqu’à 6 pouces de fortes pluies pourraient tomber à Porto Rico jusqu’à jeudi, mais l’île échappera au pire de Franklin.

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’accélère. Trois systèmes tropicaux se sont formés en 24 heures de samedi à dimanche. Harold marque maintenant le quatrième en quatre jours.