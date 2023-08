La tempête tropicale Harold a balayé le Texas

La tempête tropicale Harold a touché terre dans le sud du Texas plus tôt dans la journée, ce qui en fait la première tempête à atteindre le continent américain lors de la saison des ouragans de l’Atlantique en 2023.

La tempête a soutenu des vents d’environ 50 miles par heure et a déclenché des avertissements de tornade dans le sud et le centre du Texas, CNN signalé. Il a également déclenché des inondations soudaines autour de plusieurs villes, dont Brownsville, Laredo et Corpus Christi, selon un mise à jour récente du Centre national des ouragans.

« Une menace d’inondations soudaines et urbaines dispersées se poursuivra tôt demain dans le sud du Texas alors qu’Harold se dirige vers le nord du Mexique », une alerte du Service météorologique national (NWS). « Des vents de force tempête tropicale et peut-être une tornade ou deux devraient également menacer le sud du Texas pendant les prochaines heures alors qu’Harold se déplace vers l’intérieur des terres. »

Depuis cet après-midi, près de 30 000 clients au Texas sont actuellement sans électricité, selon données de Poweroutage.us. La plupart des pannes se produisent dans les comtés du sud de l’État. La ville de Corpus Christi connaît également des pannes généralisées et des milliers de foyers sont actuellement dans le noir, selon l’Associated Press signalé.

Les vidéos mises en ligne sur Twitter aujourd’hui montrent de fortes pluies et des vents violents le long de la côte du Texas :

Malgré cela, la pluie est un spectacle bienvenu pour certains dans la région sud du Texas. « Cela fait 25 jours (le 28 juillet) que notre bureau n’a pas observé de précipitations mesurables », a déclaré la station Houston NWS. tweeté.

