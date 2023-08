La tempête tropicale Franklin s’approche d’Haïti et de la République dominicaine, faisant craindre des inondations et des glissements de terrain

SANTO DOMINGO, République dominicaine (AP) – La tempête tropicale Franklin a rugi vers l’île d’Hispaniola partagée par la République dominicaine et Haïti tôt mercredi, faisant craindre qu’elle ne déclenche des glissements de terrain meurtriers et de fortes inondations dans les deux pays.

Franklin devait tourbillonner au-dessus de l’île pendant la majeure partie de mercredi, les prévisionnistes avertissant que la tempête pourrait déverser jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) de pluie, avec un maximum de 15 pouces (38 centimètres) dans des zones isolées.

Tôt mercredi matin, la tempête était centrée à environ 120 miles (190 kilomètres) au sud-ouest de Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, selon le National Hurricane Center de Miami. Il avait des vents maximum de 50 mph (85 km/h) avec des rafales plus fortes et se déplaçait vers le nord à 10 mph (17 km/h).

Pendant ce temps, la tempête tropicale Harold s’est affaiblie en une dépression tropicale mardi soir après avoir touché terre dans le sud du Texas, apportant des vents violents, de la pluie et laissant des milliers de foyers sans électricité.

Dans les Caraïbes, les responsables étaient les plus préoccupés par l’impact de Franklin en Haïti, qui est vulnérable aux inondations catastrophiques compte tenu de la grave érosion du pays.

Le Premier ministre Ariel Henry avait exhorté mardi les Haïtiens à s’approvisionner en eau, en nourriture et en médicaments alors que les autorités vérifiaient certaines des plus de 200 000 personnes déplacées par la violence des gangs, certaines vivant dans la rue ou dans des abris de fortune.

Certains ont rappelé comment un puissant orage qui a déclenché de fortes pluies un jour de juin a fait plus de 40 morts à travers Haïti.

En République dominicaine, les autorités ont fermé des écoles, des agences gouvernementales et plusieurs aéroports avec au moins 24 des 31 provinces du pays sous alerte rouge.

Des inondations ont déjà été signalées mardi dans la capitale de Saint-Domingue et au-delà, où les habitants se sont préparés à de fortes pluies.

« Nous avons peur de la rivière », a déclaré Doralisa Sánchez, une employée du gouvernement qui vit près de la rivière Ozama qui divise la capitale et a dû fuir sa maison à trois reprises lors de tempêtes précédentes.

Elle espérait que Franklin ne la forcerait pas à chercher un abri et à abandonner temporairement sa maison parce qu’elle a dit que les gens volaient les biens laissés derrière.

D’autres, comme la femme d’affaires Albita Achangel, craignaient de n’avoir nulle part où aller si les eaux commençaient à monter.

« Nous espérons la volonté de Dieu », a-t-elle dit, ajoutant que son patio était déjà inondé.

La tempête a inquiété des milliers de Dominicains qui vivent dans des zones sujettes aux inondations.

« Lorsque deux gouttes d’eau tombent ici, cela devient soudainement inondé », a déclaré Juan Olivo Urbáez, qui possède une petite entreprise dans une communauté près de la rivière Ozama.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour toute la côte sud de la République dominicaine et d’Haïti, ainsi que pour toute la côte nord de la République dominicaine. Le gouvernement des Bahamas a également émis un avertissement de tempête tropicale pour les îles Turques et Caïques, selon le National Hurricane Center de Miami.

Franklin est la septième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre. Une huitième tempête nommée, Gert, s’est dissipée mardi.

Le 10 août, la National Ocean and Atmospheric Administration a mis à jour ses prévisions et averti que la saison des ouragans de cette année serait supérieure à la normale. Entre 14 et 21 tempêtes nommées sont prévues. Parmi ceux-ci, six à 11 pourraient devenir des ouragans, dont deux à cinq pourraient devenir des ouragans majeurs.

___

La journaliste d’Associated Press Dánica Coto à San Juan, Porto Rico a contribué.

Martín Adames Alcántara, The Associated Press