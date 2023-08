La tempête tropicale Franklin s’approche de la République dominicaine et d’Haïti, apportant des pluies torrentielles

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Les autorités de la République dominicaine ont fermé mardi des écoles et des bureaux gouvernementaux alors que la tempête tropicale Franklin visait l’île d’Hispaniola qu’elle partage avec Haïti et menaçait de déclencher des glissements de terrain et de fortes inondations.

La tempête devait toucher terre sur l’île mercredi et laisser tomber jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) de pluie dans les deux pays, avec jusqu’à 15 pouces (38 centimètres) dans des zones isolées. Les fortes précipitations sont très préoccupantes pour Haïti, où une grave érosion dans de nombreux endroits peut entraîner des inondations catastrophiques.

Les autorités dominicaines ont annoncé la fermeture des écoles, des bureaux gouvernementaux et des entreprises jusqu’à jeudi. Il prévoyait également de fermer son principal aéroport international et cinq autres jusqu’à mercredi. En Haïti, où une journée de fortes pluies suite à un orage en juin a fait plus de 40 morts, les responsables gouvernementaux ont appelé à la prudence mais n’ont pas annoncé de fermetures, bien que les écoles soient déjà fermées pour les vacances d’été jusqu’à la mi-septembre.

Dans la capitale dominicaine de Saint-Domingue, le mécanicien de 42 ans, Pedro Julio de la Cruz, a déclaré que lui et sa famille réfléchissaient à l’opportunité de rester avec des parents qui vivent sur un terrain plus élevé puisque lui et sa mère âgée et sa tante vivent près de la rivière Ozama en une communauté souvent inondée.

« Nous n’avons pas beaucoup dormi », a-t-il dit, notant qu’ils étaient inquiets car il a commencé à pleuvoir lundi soir.

La tempête de mardi soir était située à environ 200 miles (320 kilomètres) au sud-sud-ouest de Saint-Domingue. Il avait des vents maximums soutenus de 40 mph (65 km/h) et se déplaçait vers le nord-ouest à 6 mph (9 km/h).

Franklin avait perdu de la vitesse et était désorganisé, et pourrait s’attarder au sommet d’Hispaniola pendant une grande partie de mercredi avant de sortir en eau libre tard dans la journée, selon le National Hurricane Center de Miami.

Au moins 24 des 31 provinces de la République dominicaine étaient sous alerte rouge à l’approche de la tempête, le ministère des Travaux publics annonçant qu’il avait envoyé 3 000 travailleurs dans plus d’une douzaine de provinces pour se préparer à Franklin. Cependant, le gouvernement a déclaré que les fortes précipitations prévues ne seraient pas un problème pour les multiples barrages du pays puisque les niveaux d’eau étaient bas.

Dans la capitale haïtienne, Jérôme Jean-Pierre, 46 ans, qui vend des sodas froids à partir d’une brouette, a déclaré avoir entendu parler de la tempête à la radio et prévu de rester à l’intérieur. Il a dit qu’il espérait que Franklin n’aurait pas d’impact sur Haïti comme l’ouragan Matthew l’a fait en octobre 2016.

« C’était vraiment horrible », a-t-il déclaré. « J’ai vu beaucoup de gens emportés. »

Mackenson Barbouze, un professeur de 34 ans, a déclaré que le moment de la tempête était mauvais car Haïti est déjà aux prises avec une recrudescence de la violence des gangs, avec plus de 200 000 personnes contraintes de fuir leur foyer.

« Cela va créer le chaos en plus de ce à quoi nous sommes confrontés », a-t-il dit, ajoutant que les conséquences des tempêtes sont particulièrement graves en Haïti parce que le gouvernement est incapable de réagir rapidement. « La plupart des agences sont dysfonctionnelles. Ils ont les mots, mais ils n’ont pas le pouvoir de le faire.

Mardi après-midi, le directeur de la protection civile d’Haïti, Jerry Chandler, a déclaré que les équipes se mobilisaient pour aider les personnes déplacées vivant dans des abris ou dans la rue, affirmant qu’elles devaient être « extrêmement prudentes ».

Le Premier ministre Ariel Henry a également appelé à la prudence et a averti les gens de faire le plein d’eau, de nourriture et de médicaments et de rester hors de l’eau jusqu’à jeudi.

« Le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour aider », a-t-il déclaré. « Je sais que beaucoup de gens sont inquiets, mais nous devons avoir confiance que nous agirons rapidement si nécessaire. »

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour toute la côte sud de la République dominicaine et d’Haïti, ainsi que pour toute la côte nord de la République dominicaine. Une veille de tempête tropicale a été postée pour les îles Turques et Caïques.

Pendant ce temps, une dépression tropicale dans le golfe du Mexique s’est renforcée du jour au lendemain pour devenir la tempête tropicale Harold, qui a frappé la côte sud du Texas mardi et s’est ensuite affaiblie en dépression.

Le 10 août, la National Ocean and Atmospheric Administration a mis à jour ses prévisions et averti que la saison des ouragans de cette année serait supérieure à la normale.

Entre 14 et 21 tempêtes nommées sont prévues. Parmi ceux-ci, six à 11 pourraient devenir des ouragans, dont deux à cinq pourraient devenir des ouragans majeurs, a déclaré la NOAA.

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Sanon a rapporté de Port-au-Prince, Haïti. Le journaliste d’Associated Press Martín Adames Alcántara à Saint-Domingue, en République dominicaine, a contribué.

Dánica Coto et Evens Sanon, The Associated Press