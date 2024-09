La tempête tropicale Francine devrait se former dans le Golfe et se transformer en ouragan

Le National Hurricane Center prévoit que la tempête tropicale Francine se formera dans le golfe du Mexique lundi et se transformera en ouragan avant de toucher terre cette semaine.

Dans l’avis du NHC de 5 heures du matin EDT pour ce qui est maintenant appelé le cyclone tropical potentiel six, le système était situé à environ 295 milles au sud-sud-est de l’embouchure du fleuve Rio Grande et à 525 milles au sud de Cameron, en Louisiane, avec des vents maximums soutenus de 50 mph se déplaçant du nord-nord-ouest à 7 mph.

Les vents de force tempête tropicale s’étendent déjà sur 185 miles.

Une veille de tempête tropicale est en vigueur pour Barra del Tordo, au Mexique, au nord de Port Mansfield, au Texas.

Le système devrait continuer lentement son mouvement du nord-ouest au nord en direction de la côte du Texas et du Mexique lundi, mais se déplacer ensuite vers le nord-est et reprendre le courant.

« Selon les prévisions, la perturbation devrait se déplacer juste au large de la côte nord du golfe du Mexique jusqu’à mardi, et s’approcher des côtes de la Louisiane et du nord du Texas mercredi », a déclaré Richard Pasch, spécialiste senior des ouragans du NHC. « La perturbation devrait se transformer en tempête tropicale aujourd’hui, avec une intensification plus importante prévue mardi. »

Le NHC lui donne 90 % de chances de se développer.

Les prévisions prévoient qu’il se transformera en ouragan de catégorie 1 avec des vents soutenus de 80 mph et des rafales de 100 mph avant de toucher terre quelque part dans un cône d’incertitude qui s’étend de la côte du Golfe près de Galveston, au Texas, jusqu’à la Nouvelle-Orléans.

Les vents commenceront à frapper les terres dans la zone de surveillance d’ici mardi tandis que le système devrait laisser tomber de 4 à 8 pouces de pluie avec certaines zones recevant jusqu’à 12 pouces le long des côtes du Mexique et du Texas, puis le sud de la Louisiane et du Mississippi jusqu’à jeudi matin, apportant avec lui la menace d’inondations soudaines et urbaines.

Des inondations côtières mineures sont possibles le long de la côte du Mexique dans les zones où soufflent des vents de terre, tandis que les houles continueront de se propager sur la côte nord-ouest du Golfe jusqu’au milieu de la semaine.

Le NHC suit également deux systèmes atlantiques susceptibles de se transformer en dépressions tropicales ou en tempêtes. Après Francine, les prochains noms sur la liste des ouragans de la saison 2024 de l’Atlantique sont Gordon et Helene.

Le plus probable des deux est une zone de basse pression dans l’Atlantique tropical central avec des averses désorganisées et des orages.

« Les conditions environnementales semblent généralement propices au développement au cours des prochains jours, et une dépression tropicale devrait se former pendant

« Le système serpente au-dessus de l’Atlantique tropical central », a déclaré le NHC dans ses prévisions tropicales de 2 heures du matin. « D’ici le milieu de la semaine, le système devrait commencer à se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à environ 10 mph. »

Le NHC lui donne 60 % de chances de se développer dans les deux prochains jours et 70 % dans les sept prochains.

Plus à l’est se trouve un creux de basse pression à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest-sud-ouest des îles du Cap-Vert, produisant une vaste zone d’averses désorganisées et d’orages.

« Dans quelques jours, ce creux devrait interagir avec une onde tropicale qui approche », a déclaré le NHC. « Par la suite, les conditions environnementales semblent favorables au développement progressif de ce système, et une dépression tropicale pourrait se former au milieu ou à la fin de cette semaine pendant que le système se déplace

vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 10 à 15 mph. »

Le NHC estime à 60 % la probabilité que ce phénomène se développe dans les sept prochains jours.

La tempête tropicale Francine marquerait la fin d’une accalmie de près d’un mois entre la formation de tempêtes nommées Ernesto, qui s’est finalement transformée en ouragan, après s’être formée comme une tempête tropicale le 12 août.

La saison des ouragans s’étend du 1er juin au 30 novembre.