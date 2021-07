La tempête tropicale Elsa se rapproche de la Floride

Tous les regards étaient tournés vers la tempête tropicale Elsa dimanche alors qu’elle se rapprochait de la Floride avec un atterrissage probable au début de cette semaine.

Les conditions de tempête tropicale avec des vents de plus de 39 mph pourraient s’intensifier d’ici lundi soir dans le sud de la Floride, ont déclaré les prévisionnistes, une préoccupation qui a contribué à inciter à la décision de démolir les restes d’un condo qui s’est effondré à Surfside, près de Miami Beach. Les autorités craignent que les vents forts de la tempête ne fassent basculer la partie du condo encore debout, mettant en danger les équipes de secours. Les travaux pourraient commencer dès dimanche.

Même si la tempête se dirigeait vers l’ouest, le sud de la Floride ne serait pas complètement épargné. « Nous avons un bâtiment ici à Surfside qui chancelle. Il est structurellement instable », a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis. « Et bien que l’œil de la tempête ne passe probablement pas dans cette direction, vous pourriez ressentir des rafales dans cette zone. »

DeSantis a décrété l’état d’urgence samedi pour 15 comtés et a exhorté les résidents à se préparer. Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour les Florida Keys dimanche.

Elsa, déclassée 24 heures plus tôt après avoir été le premier ouragan de la saison 2021, s’approchait de la Jamaïque dimanche après avoir tué trois personnes à Sainte-Lucie et en République dominicaine et laissé une traînée de dégâts et de pannes de courant dans son sillage. De fortes pluies et des vents de force tempête tropicale devraient se propager sur l’est de Cuba, a déclaré le National Hurricane Center.

La tempête était à environ 45 miles à l’est-nord-est de Kingston, en Jamaïque, tôt dimanche et avait des vents maximums soutenus de 65 mph, a indiqué le centre. Elsa se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 13 mph et devait se tourner vers le nord-ouest dimanche soir ou lundi. Plus tard lundi, Elsa devait traverser le centre et l’ouest de Cuba, en direction du détroit de Floride, a indiqué le centre, puis s’approcher de la côte ouest de la Floride mardi et mercredi.

La tempête pourrait remonter la côte ouest de la Floride et toucher terre au nord de Tampa Bay, ont déclaré les météorologues d’Accuweather.

La tempête frappe les Caraïbes :L’ouragan Elsa de catégorie 1 rugit dans les Caraïbes ; La Floride en route au début de la semaine prochaine

Un léger renforcement de la tempête était possible dimanche, a déclaré le Centre national des ouragans, mais un affaiblissement progressif était prévu plus tard dans la journée et lundi lorsqu’Elsa traversera Cuba. Après l’émergence de la tempête sur le détroit de Floride et le sud-est du golfe du Mexique, un renforcement est possible, a déclaré le centre des ouragans.

« Les impacts d’Elsa sur les États-Unis dépendront probablement de l’évolution de la tempête sur Cuba », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Thomas Geiger. « Plus longtemps Elsa voyagera sur les eaux chaudes des Caraïbes, plus il est probable que la tempête maintiendra une force de tempête tropicale haut de gamme. »

Elsa devait produire ses totaux de précipitations les plus importantes de 4 à 8 pouces, avec des maximums locaux pouvant atteindre 15 pouces, dans certaines parties de Cuba et de la Floride, a déclaré Accuweather.

Démarrage plus tôt ? La date de début de la saison des ouragans pourrait être décalée plus tôt en raison d’une augmentation des tempêtes de mai

À quoi s’attendre cette saison :La saison des ouragans de l’Atlantique 2021 commence aujourd’hui, le 1er juin. Voici vos prévisions et comment vous préparer

Elsa est devenue la première tempête E jamais enregistrée, battant Edouard, qui s’est formé le 6 juillet 2020. Elsa est la cinquième tempête nommée de la saison dans l’Atlantique.

La tempête, qui s’est abattue sur les côtes de la Barbade en tant qu’ouragan de catégorie 1, vendredi, a été le premier ouragan à frapper la Barbade en plus de 60 ans.

Contributeur : Doyle Rice ; The Associated Press