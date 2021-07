La tempête tropicale Elsa laisse une fille de 12 ans perdue dans les bois – mais le brave chien K9 nommé Mercy la suit et la ramène à la maison

Un chien AU CUR DE LION s’est précipité à travers les bois pour sauver une jeune fille perdue qui était piégée pendant que la tempête tropicale Elsa battait la Floride.

Mardi, le limier Mercy a traversé de fortes rafales et un terrain détrempé pour trouver le jeune de 12 ans au moment où la tempête tropicale Elsa traversait le sud-est.

L’officier du K-9 Mercy a retrouvé une fillette disparue de 12 ans à travers « plus d’un mile » de bois pour la mettre en sécurité Crédit : ABC7

Le sauvetage a eu lieu juste au moment où la tempête tropicale Elsa s’abattait sur la région du sud-est. Crédit : Reuters

La tempête a ravagé une grande partie de la côte du golfe après avoir touché terre Crédit : Getty Images – Getty

« Réunir une famille avec un enfant perdu comme ça – surtout dans une tempête tropicale ou un ouragan et nous l’avons ramenée à la maison avant qu’elle ne soit blessée… c’est un coup de circuit pour nous. C’est une victoire », a déclaré l’officier de police Julio Lock a dit à ABC 12.

L’enfant a été signalé comme « disparu en danger » mardi lorsque l’adjoint du shérif du comté de Lee, Travis Jelly, et son partenaire anticriminalité à quatre pattes Mercy « ont répondu pour aider à la recherche », selon une déclaration du shérif décrivant l’héroïsme.

Mercy est saluée comme une héroïne pour avoir sauvé la fillette de 12 ans « disparue en danger » dans les bois Crédit : ABC7

Ensemble, Jelly et Mercy ont suivi la petite fille sur «plus d’un demi-mile» de bois épais par temps violent.

« Heureusement, Mercy l’a trouvée et l’a ramenée saine et sauve à sa famille », lit-on dans le bureau du shérif.

L’atterrissage d’Elsa a été blâmé pour trois morts dans les Caraïbes Crédit : AFP

Au moins une personne est décédée en Floride à la suite de la tempête punitive Crédit : Reuters

La tempête tropicale mortelle Elsa a provoqué des vents de 70 mph et a été blâmée pour trois morts alors qu’elle balayait Cuba, Haïti et la République dominicaine.

Plusieurs blessures ont été enregistrées en Géorgie et une personne est décédée en Floride des suites de sa colère, a rapporté CBS News.

Vendredi matin, certaines parties du Delaware et du New Jersey faisaient l’objet d’avertissements de tornade alors que le système se déplaçait dans les États du centre de l’Atlantique et dans le nord-est des États-Unis.

La veille, Elsa a trempé New York.

Plusieurs vidéos sauvages sont apparues montrant les stations de métro envahies par l’eau.

De nombreux navetteurs ont été contraints de se frayer un chemin hors des stations de métro humides et les conducteurs ont été retirés de leurs voitures bloquées.