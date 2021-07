La tempête tropicale Elsa incite les compagnies aériennes à renoncer aux frais de modification

Les principales compagnies aériennes américaines ont assoupli leurs politiques de changement de billets pour plusieurs villes de Floride alors que la tempête tropicale Elsa approchait de l’État.

Des conditions de tempête tropicale étaient attendues dans les Keys de Floride et le sud-ouest de la Floride lundi soir et mardi, a annoncé la National Oceanic and Atmospheric Administration. La tempête a actuellement des vents maximums soutenus de 65 milles à l’heure, a déclaré la NOAA.

American Airlines a déclaré qu’elle renoncerait aux frais de modification pour les billets les plus restrictifs, l’économie de base, ainsi que toute différence de tarif pour tous les voyageurs réservés à destination ou en provenance de Fort Meyers, Key West, Sarasota et Tampa jusqu’au 7 juillet, si les clients peuvent voyager au plus tard 12 juillet. Une différence tarifaire s’appliquerait par la suite.

Delta Air Lines a mis en place une dérogation similaire pour les mêmes villes si les voyageurs peuvent modifier leurs billets pour voler au plus tard le 10 juillet. La dérogation de United Airlines couvre ces villes ainsi que Fort Lauderdale, Miami, West Palm Beach et Orlando.

L’année dernière, ces compagnies aériennes ont supprimé les frais de changement de billet pour les réservations en classe économique standard et plus, un effort pour stimuler les ventes pendant la pandémie. Le concurrent Southwest Airlines ne facturait pas de frais de modification avant la pandémie.

Mais la nouvelle politique des compagnies aériennes ne couvre pas les billets économiques de base non remboursables et non modifiables.

Les tempêtes tropicales, les ouragans et les blizzards sont souvent plus faciles à préparer pour les compagnies aériennes car elles sont généralement averties à l’avance et peuvent annuler les vols suffisamment tôt pour éviter que les clients ne se retrouvent bloqués à l’aéroport ou que les équipages soient déplacés.

Des orages estivaux plus imprévisibles peuvent causer de plus grandes perturbations, car les transporteurs ont connu la fin de la semaine dernière lorsque des centaines de vols ont été annulés ou retardés pendant une période de vacances chargée.